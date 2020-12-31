حورية فرغلي تبعث رسالة قوية لجمهورها بعد خذلانها من أصدقائها

حورية فرغلي، الفنانة المصرية التي حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2002، ليأخذها قطار الزمن إلى عالم آخر بعيد عن الأضواء لتنقلب حياتها رأسًا على عقب خلال الأعوام الماضية.

حاله من الاستياء والغضب انتابت الفنانه حورية فرغلي بسبب خذلان اصدقائها المقربين الذين ابتعدوا عنها بسبب تشويه وجهها الذى تعرضت له جراء عمليه تجملية في الانف.

حورية فرغلي تكشف عن سنواتها القاسية

أكدت حورية فرغلي، أنها كانت تقف بجانب أصدقائها وتمد لهم يد العون دائمًا، إلا أن الجميع ابتعد عنها خاصة بعد ابتعادها عن الفن، الأمر الذي كان بمثابة صدمة كبرى بالنسبة لها.

لفتت "فرغلي" إلى أنها تسعى لانهاء اجراءات السفر إلى أمريكا لتصحيح التشوية كي تعود أقوى من الاول، وتستعيد حياتها من جديد بعدما ابتعدت عن جمهورها بشكل واضح، وذلك على الرغم من مشاركتها في عدد من الأعمال التي لاقت رواجًا واسعًا على الساحة الفنية.

وأوضحت، أنها تلتزم بالاجراءات الاحترازيه في ظل جائحه كورونا التي تمر بها البلاد رغم انشغالها بعده بطولات باتحاد الفروسية، خاصة وأنها عضو لجنة الفروسية.

معلومات عن حورية فرغلي

ولدت حورية عام 1977 وقد حصلت على لقب ملكه جمال مصر عام 2002 ، إلا إنها تنازلت عنه بعد ذلك لوصيفتها نور السمري ثم اتجهت إلى عالم التمثيل عام2010 حيث شاركت في عديد من المسلسلات مثل "دكتور امراض نسا، الحاله ج ، دوران شبرا ، الشوارع الخلفيه ، المنتقم حتى نالت أول بطوله مطلقه عام 2015 في مسلسل ساحرة الجنوب.

وابدعت حورية فرغلي، في الأجزاء الاولى من مسلسل حكايات بنات، حيث نالت إعجاب الجمهور بشكل كبير من خلال دور "كاميليا" الذي كان من شأنه تقوية الروابط بينها وبين جمهورها وخاصة أن المسلسل كان يخاطب الفتيات بوجه خاص.

كما شاركت الفنان محمد رمضان في فيلم "عبده موته " و "قلب الاسد " وأيضًا الفنان محمد رجب في فيلم "سالم ابوخته "، بالاضافة إلى مشاركتها في فيلم "كلمنى شكرا" من اخراج خالد يوسف.