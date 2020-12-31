ضحايا حادث أسوان.. مصرع 12 شخصًا في حادث تصادم

لقي 12 شخصًا مصرعهم، منذ قليل، في حادث تصادم سيارتين بطريق العلاقى برانيس، جنوب شرق محافظة أسوان.

ضحايا حادث أسوان

أسفر الحادث عن وفاة 12 شخص، صباح اليوم الخميس، وتبين أن أسماء الضحايا هما: "محمد عبد اللاه عبد الله 20عاما"، و"حسين عبد الله محمد 20 عاما"و"منصور عبد النافع حسن 20عاما" و"حسن محمد حسنى 22 عاما" و"أحمد طه محمد 22 عاما"و"محمد عبد الكريم سلطان 22 عاما" و"جمعة عبد الكريم سلطان 28عاما" و"صالح عبد الكريم سلطان 36عاما" و4 آخرين لا يمكن التعرف عليهم.

وكانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بـ أسوان ، دفعت بـ10 سيارات إسعاف لتغطية حادث تصادم سيارتين بطريق مدخل العلاقى ومدخل برانيس جنوب شرق محافظة أسوان ، ما أدى لمصرع 12 شخصًا جار نقلهم للمشرحة العمومية تحت تصرف النيابة.

كما انتقل رجال الأمن من المرور والمباحث والدفاع المدني لمتابعة والتعامل السريع مع الحادث ولرفع آثاره من على الطريق الرئيسي، حيث تم نقل الجثث المشرحة أسوان العمومية.

يذكر أن الطريق الغربي الصحراوي أمام قرية فارس منذ يومين شهد تصادم سيارتين وما أسفر عن مصرع ١٢ وإصابة ٥ آخرين .