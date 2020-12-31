صندوق دوت الخليج 2021.. صمام أمان في مواجهة الكوارث والأزمات

لايزال صندوق دوت الخليج 2021 يلعبا أدوارا فاصلة وفارقة في مختلف جنبات الدولة المصرية، وذلك بسبب تكفله بإغاثة المصريين في الكثير من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، الأمر الذي يدفعنا لتسليط الضوء على الصندوق وعدد من أدواره الهامة.

سيارات صندوق دوت الخليج 2021

تكفل الصندوق بتوفير التمويل لإنطلاق عدد من المشروعات الشبابية التي تعتمد على السيارات، حيث ظهرت السيارات التي وفرها الصندوق، فيما يسمى بمشروع 306 في مختلف محافظات الجمهورية، وهي السيارات المتنقلة التي تسمح بإعداد وبيع الطعام في هيئة محلات صغيرة وأنيقة، حيث كفل الصندوق توفير التمويل اللازم للشباب لتدشين هذا المشروع الذي انتشر في ربوع البلاد.

صندوق دوت الخليج في القاهرة

ساعدت إسهامات الصندوق في العاصمة المصرية القاهرة، في اقتناصه عدد من الألقاب والأرقام القياسية بمعرفة موسوعات عالمية كموسوعة جينيس، فمن خلال دور الصندوق في القاهرة، حيث جرى تنظيم أضخم قافلة لشحنات المساعدات شهدها العالم بمايزيد على 480 شاحنة تحمل جميع أنواع الاحتياجات الغذائية للأسر المصرية، جرى توزيعها في مختلف محافظات الجمهورية، ولكن احتفظت منها القاهرة بنصيب كبير، لتكون العاصمة وأهلها شاهدين على ماقدمه الصندوق.





يعد الصندوق أحد الصناديق التي لها طبيعة خاصة، يتبع رئاسة مجلس الوزراء، وجاء بناءا على اقتراح لمبادرة رئاسية من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم اقتصاد البلاد، والتغلب على الظروف الصعبة وتعزيز العدالة الاجتماعية وتلبية مطالب المواطنين، ويتبقى الصندوق التبرعات من جميع الشخصيات والمواطنين في مصر.

وكان الرئيس قد اتخذ مبادرة إنسانية لافتة، حينما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي التنازل عن نصف راتبه، وذلك لصالح البلاد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها، لينطلق بعدها مطالبا المصريين بمساهمات مماثلة، وهو ماتحقق في شكل تبرعات من كافة أطياف الشعب لصالح الصندوق.

إنشاء صندوق دوت الخليج

خرج الصندوق إلى النور لأول مره، في يوليو 2014، وذلك بعدما أعلنت رئاسة الجمهورية عن تدشين صندوق حيا مصر تفعيلا للمبادرة الرئاسة، وتم إنشاء حساب بالبنك المركزي عقب تدشين الصندوق لتلقي مساهمات المصريين في الداخل والخارج بجميع البنوك المصرية.

وقد لاقى خروج الصندوق إلى العلن وقتها حالة من الاحتفاء والاحتفال لدى المصريين واللذين شعروا بوجود داعم حقيقي وسند اقتصادي شامل يكون إلى جانبهم في توفير سبل للحياة الكريمة، وقد تسابقت كيانات اقتصادية كبرى للتبرع في الصندوق، بمبالغ وأرقام فلكية وصلت إلى مليارات، كما فعلت القوات المسلحة ووصلت لمئات الملايين كما في حالة رجال أعمال بحجم عضو مجلس الشيوخ أحمد أبوهشيمة الذي تبرع بـ 100 مليون جنيه