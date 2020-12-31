" شيماء شحاتة " تهنئ الأقباط وجموع المصريين بعيد الميلاد وبداية العام الجديد

وجهت شيماء يوسف شحاتة سكرتير الهيئة الوفدية والباحثة في الشأن الأفريقي التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط داخل مصر وخارجها وجموع الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد وبداية العام الجديد .

شيماء شحاته تهنئ الإخوة الأقباط

وأكدت " شحاتة " في بيان لها اليوم أن مصر ستظل رمزًا للوحدة الوطنية الأصيلة القائمة على أواصر الترابط والمحبة والتسامح والسلام بين مسلميها ومسيحيها وهي القيم التي ستبقى عنوانًا للتماسك الشعبي المصري في نسيج يجمع الأمة في وطن واحد.

الوحدة الوطنية في مصر

وأشارت سكرتير الهيئة الوفدية إلى أن الوحدة الوطنية في مصر تُعد نموذجًا يُحتذى به في التعايش السلمي بين الأطياف والفئات في مجتمع واحد يجمعه التماسك والأخوة والتلاحم دون تمييز او تفرقة وهو الذي يحمي الوطن من شرور الفتن.

ودعت الباحثة في الشأن الأفريقي الله عز وجل أن ينعم على الأمة المصرية والعربية وشعوب القارة الافريقية في العام الجديد بالصحة والعافية والسلام والأمن وأن يزيح الله غمة الوباء الذي يهدد سكان العالم، وأن يحفظ الله مصر وشعبها مسلمين وأقباط، وينعم عليهم بالخير والسلام والتقدم والازدهار .