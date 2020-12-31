تعافي 6 وإيجابية 7 من لاعبي منتخب الشباب

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الشباب المصري عن تعافي 6 من لاعبي الفريق من فيروس كورونا بعد المسحة التي أجريت لهم خلال الساعات الماضية، وهم حسام اشرف واسامة فيصل وزياد كمال وعبد الغني محمد والسيد عطية، بجانب علاء سعيد مدير المهمات وشعبان بسطاوي مسؤول العلاقات العامة في اتحاد الكرة من إيجابية إلى سلبية.

وكان إجمالي المصابين بفيروس كورونا 13 لاعب من صفوف منتخب الشباب ويتبقى 7 لاعبين مازالت مسحتهم إيجابية بفيروس كورونا وهم: حازم هاني وابراهيم عادل ومحمود صابر وعبد الرحمن عشري وياسين مرعي وكريم محمد وزياد فرج، وسيجري اللاعبون السبعة مسحة كورونا جديدة يوم الاثنين المقبل للاطمئنان على حالتهم.

وأثبتت المسحة التي أجراها المنتخب أمس سلبية 5 حالات وهم إسلام شاكر ومحمود جهاد ومحمد جمال و عبد اللطيف أبو السعود وعادل محفوظ مدير المنتخب من إجمالى عدد العينات والبالغ عددها 19 عينة.

بينما جاءت نتيجة مسحات 9 لاعبين إيجابية وهم : عبد الرحمن أحمد ، وحازم هانى ، وإبراهيم عادل، وزياد محمد فرج، ومحمود صابر، وياسين السيد، وأسامة فيصل، كريم محمد، ومينا سامح.

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بينما تم إجراء إعادة مسحات 5 عينات لكلا من : السيد محمد عطية، وعبد الغنى محمد، وزياد محمد كمال، وحسام أشرف، وعلاء سعيد، وأثبتت سلبية العينة.

وكانت لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، قد قررت تعيين محمود جابر مديرًا لمنتخب مصر للشباب مواليد عام 2003 والذي سيشارك في كأس العالم 2023 في إندونيسيا.

كما قررت للجنة تواجد مؤمن سليمان مديرًا فنيًا لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2006 الذي سيشارك في كأس العالم 2023 في بيرو.