حصيلة 2020.. أجمل الأهداف في الساحرة المستديرة

شهد 2020 العديد من الحداث التي كانت محل آثارة جدل لدى الجمهور وبخاصة في عالم الساحرة المستديرة حيث كان هناك العديد من اللقطات المثيرة في ملاعب العالم متضمنة أهداف او لقطات طريفة او جماهير تقتحم المباريات ويستعرض لكم "دوت الخليج" أبرز الأهداف التي كان محل أعجاب من جمهور الكرة.



القاضية ممكن شهد النهائي الإفريقي الذي جمع بين قطبي الكرة المصرية ناديي الأهلي والزمالك أهتمام كبير كونه المرة الأولي التي تجمع بين المارد الأحمر والفارس الأبيض في نهائي افريقي وشهد اللقاء هدف مثير للاعب النادي الأهلي مجدي "افشة" والذي أطلق عليه "القاضية ممكن" واحرزه في الدقيقة 86 وكان هدف صاروخي لم يتوقعه احد وكان هو الحدث الأهم من القاء بأكمله. شيكابالا يحرز هدف عالمي شهدت المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي والزمالك في نهائي القرن هدف تاريخي سجله الأباتشي محمود شيكابالا لاعب الزمالك والذي أعاد الثقة للجماهير اثناء المباراة بعد تقدم المارد الأحمر عن طريق لاعب خط وسط الفريق عمرو السولية. لوكا مدرتش ينهي أحلام برشلونة أختتم النجم الكرواتي ثلاثية ريال مدريد في الفوز 3-1 على غريمه برشلونة في مباراة الكلاسيكو بالدوري الإسباني، في أكتوبر الأول، بشكل مذهل بعد تلاعبه بدفاع الفريق الخصم. فتوح يراوغ دفاعات سموحة شهدت مباراة الزمالك وسموحة في الدقيقة 32 أحراز أحمد فتوح ظهير الزمالك الهدف الثاني بطريقة رائعة حيث راوغ اللاعب دفاعات سموحة واخترق منطقة الجزاء وسدد الكرة ببراعة ليكتفي حرس سموحة الهاني سليمان بمشاهدة الكرة في المرمى. سون وجائزة بوشكاش جاء في صدارة قائمة أجمل أهداف عام 2020 للكوري الجنوبي هيونج مين سون نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي الذي سجله في شباك بيرنلي بالمباراة التي انتهت بفوز فريقه بخماسية وحصد الهدف جائزة بوشكاش المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كأجمل أهداف العام. الماكر لويس سواريز يظهر إسم الأورجوياني المخضرم لويس سواريز في قائمة افضل الأهداف في 2020 بفضل الهدف الرائع الذي سجله بكاحل القدم في شباك مايوركا بقميص برشلونة قبل رحيله الصيف الماض الي اتلتيكو مدريد وربما يعد هدف سواريز اللقطة المضيئة في موسم كان كارثياً بكل المقاييس بالنسبة للبلوجرانا. هدف محمد صلاح في مانسشتر يونايتد يأتي هدف محمد صلاح اثناء مباراة مانسشتر يونايتد في الدوري الإنجليزي والذي سجله في الدقيقة 92 بعد ان مرر حارس ليفربول أليسون الكرة للاعبو فريقة فمسك بها محمد صلاح وراوغ ثنائي من فريق مانسشتر يونايتد واحرز الهدف.

