قرار تأجيل الامتحانات في الفصل الدراسي الأول 2021 اليوم.. تعرف على التفاصيل

قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، تأجيل الإمتحانات في الفصل الدراسي الأول 2021 التي كان من المقرر عقدها الفصل الدراسي الأول لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.

قرار تأجيل الأمتحانات في الفصل الدراسي الأول 2021

جاء ذلك في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين.

وأكد مجلس الوزراء علي أن هذا القرار جاء بعد المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بإستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد.

الأمتحانات عقب أجازة نصف العام

كما أكد مجلس الوزراء علي أن هذه الخطوة سيكون في إطار استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الإمتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.

مجلس الوزراء بجانب قراراه بتأجيل الأمتحات أكد علي الغرامات الفورية التي سيبدأ تنفيذها الأحد المقبل ضد من يخالف تنفيذ الإجراءات الإحترازية، وأنه لا تهاون مع أي جهة في التطبيق، مؤكدا علي أن الحكومة ستتابع مع كل المحافظين إجراءات التنفيذ، خاصة أن هناك قراراُ صدر من وزير العدل بشان الضبطية القضائية لمن سيتولى تنفيذ قرارات الغرامة الفورية.

القرارات تضمنت أيضا التعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة احتفالات أو تجمعات بمناسبة رأس السنة الميلادية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث يتم تطبيق القرارات بشكل حاسم تجاه المخالفين.

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