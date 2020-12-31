المهندس مصطفي مدبولي - رئيس الوزراء - أرشيفية
قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، تأجيل الإمتحانات في الفصل الدراسي الأول 2021 التي كان من المقرر عقدها الفصل الدراسي الأول لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.
قرار تأجيل الأمتحانات في الفصل الدراسي الأول 2021
جاء ذلك في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين.
وأكد مجلس الوزراء علي أن هذا القرار جاء بعد المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بإستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد.
الأمتحانات عقب أجازة نصف العام
كما أكد مجلس الوزراء علي أن هذه الخطوة سيكون في إطار استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الإمتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.
مجلس الوزراء بجانب قراراه بتأجيل الأمتحات أكد علي الغرامات الفورية التي سيبدأ تنفيذها الأحد المقبل ضد من يخالف تنفيذ الإجراءات الإحترازية، وأنه لا تهاون مع أي جهة في التطبيق، مؤكدا علي أن الحكومة ستتابع مع كل المحافظين إجراءات التنفيذ، خاصة أن هناك قراراُ صدر من وزير العدل بشان الضبطية القضائية لمن سيتولى تنفيذ قرارات الغرامة الفورية.
القرارات تضمنت أيضا التعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة احتفالات أو تجمعات بمناسبة رأس السنة الميلادية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث يتم تطبيق القرارات بشكل حاسم تجاه المخالفين.
اقرأ أيضا:
مجلس الوزراء يكشف حقيقة إجبار قاطني المناطق العشوائية الجاري إخلاؤها على دفع 20 ألف جنيه
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار تأجيل الامتحانات في الفصل الدراسي الأول 2021 اليوم.. تعرف على التفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.