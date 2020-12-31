حلول "الأهلي" لمواجهة النقص العددي بعد إصابة خطوطه بكورونا

الأهلي-أرشيفية
أصبح المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني في مأزق كبير بعد إصابة الرباعي محمود كهربا مهاجم الفريق، ومحمد هاني ظهير أيمن الفريق الأحمر، أكرم توفيق لاعب وسط الفريق، مروان محسن مهاجم الأهلي، بالإضافة لعمرو السولية لاعب وسط الفريق، ويستعرض لكم "دوت الخليج" الحلول الممكنة للأهلي لتعويض النقص العددي في التقرير التالي.
حل مشكلة الظهير الأيمن
بعد إصابة محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي، أصبح لا يوجد لاعب أساسي يشغل مركز الظهير الأيمن بعد رحيل الدولي أحمد فتحي لصفوف بيراميدز مع بداية الموسم الحالي برفقة رمضان صبحي بعد إنتهاء إعارته، وشريف أكرامي حارس مرمى الفريق.
ويستغل بيتسو موسيماني أحمد رمضان بيكهام الوافد الجديد للقلعة الحمراء، لشغل مركز المدافع الأيمن لتعويض غياب محمد هاني، وتدرب خلال الأيام الماضية بيكهام علي مركز الظهير الأيمن في ظل وجود أنباء عن غياب هاني بسبب الإصابة حتى جاءت كورونا لتؤكد غياب اللاعب بشكل رسمي، ويستطيع أيضا رامي ربيعة تأديه هذا الدور وبخاصة أن رامي قد لعب في هذا المركز بشكل اضطراري في بعض المباريات السابقة للنادي الأهلي أثناء تولي فايلر الفريق الأحمر.
حل مشكلة خط الوسط
مشكلة خط الوسط ليست بحجم الظهير الأيمن لوجود البديل المتاح القادر علي تعويض غياب اللاعب أكرم توفيق، في ظل وجود المالي أليو ديانج والعائد من إصابه كورونا أيضا، بجانب حمدي فتحي متوسط ميدان الأهلي وإنبي السابق، وتكمن المشكلة في عدم وجود بديل قوي للثنائي، بعد إصابة السولية وأكرم توفيق بفيروس كورونا علي الرغم من أن رامي ربيعة قد يؤدي هذا الدوري.
مشكلة خط الهجوم
يلعب كهربا دور كبير بالهجوم في المباريات السابقة مع الأهلي حيث سجل اللاعب 3 أهداف في أخر 3 مباريات للفريق، وغيابه سيؤثر بكل تأكيد خاصة مع غياب طاهر محمد طاهر الذي خرج المباراة الماضيه بعد إصابته، وتراجع مستوي جيرالدو، بالإضافة لعدم خوض محمد مجدي أفشه مباريات بعد العودة من الإصابه بفيروس كورونا.
ويعول موسيماني في تعويض مشاكل الأهلي في الخط الأمامي، علي الرباعي محمد مجدي أفشه ووليد سليمان وحسين الشحات، تحت المهاجم الصريح محمد شريف صاحب الأداء المتميز في الفترة الماضيه.
فيما يعد غياب مروان محسن مهاجم الفريق ليس بأهمية غياب الرباعي الأخر، لعدة أسباب، منها تراجع ترتيب مروان في مهاجمي الأهلي خلف محمد شريف وصلاح محسن.
ويستضيف الأهلي وادي دجلة مساء غد في الجولة الخامس من الدوري المصري الممتاز.
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