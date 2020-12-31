حلول "الأهلي" لمواجهة النقص العددي بعد إصابة خطوطه بكورونا

أصبح المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني في مأزق كبير بعد إصابة الرباعي محمود كهربا مهاجم الفريق، ومحمد هاني ظهير أيمن الفريق الأحمر، أكرم توفيق لاعب وسط الفريق، مروان محسن مهاجم الأهلي، بالإضافة لعمرو السولية لاعب وسط الفريق، ويستعرض لكم "دوت الخليج" الحلول الممكنة للأهلي لتعويض النقص العددي في التقرير التالي.

حل مشكلة الظهير الأيمن

بعد إصابة محمد هاني الظهير الأيمن للأهلي، أصبح لا يوجد لاعب أساسي يشغل مركز الظهير الأيمن بعد رحيل الدولي أحمد فتحي لصفوف بيراميدز مع بداية الموسم الحالي برفقة رمضان صبحي بعد إنتهاء إعارته، وشريف أكرامي حارس مرمى الفريق.

ويستغل بيتسو موسيماني أحمد رمضان بيكهام الوافد الجديد للقلعة الحمراء، لشغل مركز المدافع الأيمن لتعويض غياب محمد هاني، وتدرب خلال الأيام الماضية بيكهام علي مركز الظهير الأيمن في ظل وجود أنباء عن غياب هاني بسبب الإصابة حتى جاءت كورونا لتؤكد غياب اللاعب بشكل رسمي، ويستطيع أيضا رامي ربيعة تأديه هذا الدور وبخاصة أن رامي قد لعب في هذا المركز بشكل اضطراري في بعض المباريات السابقة للنادي الأهلي أثناء تولي فايلر الفريق الأحمر.

حل مشكلة خط الوسط

مشكلة خط الوسط ليست بحجم الظهير الأيمن لوجود البديل المتاح القادر علي تعويض غياب اللاعب أكرم توفيق، في ظل وجود المالي أليو ديانج والعائد من إصابه كورونا أيضا، بجانب حمدي فتحي متوسط ميدان الأهلي وإنبي السابق، وتكمن المشكلة في عدم وجود بديل قوي للثنائي، بعد إصابة السولية وأكرم توفيق بفيروس كورونا علي الرغم من أن رامي ربيعة قد يؤدي هذا الدوري.

مشكلة خط الهجوم

يلعب كهربا دور كبير بالهجوم في المباريات السابقة مع الأهلي حيث سجل اللاعب 3 أهداف في أخر 3 مباريات للفريق، وغيابه سيؤثر بكل تأكيد خاصة مع غياب طاهر محمد طاهر الذي خرج المباراة الماضيه بعد إصابته، وتراجع مستوي جيرالدو، بالإضافة لعدم خوض محمد مجدي أفشه مباريات بعد العودة من الإصابه بفيروس كورونا.

ويعول موسيماني في تعويض مشاكل الأهلي في الخط الأمامي، علي الرباعي محمد مجدي أفشه ووليد سليمان وحسين الشحات، تحت المهاجم الصريح محمد شريف صاحب الأداء المتميز في الفترة الماضيه.

فيما يعد غياب مروان محسن مهاجم الفريق ليس بأهمية غياب الرباعي الأخر، لعدة أسباب، منها تراجع ترتيب مروان في مهاجمي الأهلي خلف محمد شريف وصلاح محسن.

ويستضيف الأهلي وادي دجلة مساء غد في الجولة الخامس من الدوري المصري الممتاز.