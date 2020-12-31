محمد عساف يطرح كليب "فلسطين أنت الروح"

طرح الفنان الفلسطيني محمد عساف، كليب أغنيته الجديدة "فلسطين أنتِ الروح" من كلمات سامي عفانة، وألحان محمد المدلل، توزيع محمود عمار وإشراف أنس النجار، وتم تسجيل العمل وتصويره بأسلوب الفيديو كليب في لندن تحت إدارة المخرج أحمد الوحيدي، وهي ثمرة التعاون ما بين الفنان محمد عساف و وزارة الثقافة الفلسطينية.

ويأتي إطلاق هذا العمل مع بداية العام الجديد 2021، للتأكيد على أن الشعب الفلسطيني متمسك بتراب وطنه وبحقوقه الثابتة بالعيش بحرية وكرامة، لتبقى الأغنية الوطنية الفلسطينية ذات الصدى الوطني العميق، حاضرة بقوة في ضمير الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية.

أغنية محمد عساف الجديدة

وتقول كلمات الأغنية: "فلسطين أنتِ الروح ونن العين / فلسطين مثل أرضك نلقى وين / فلسطين على عتابك لاقينا فلسطين نفديكى بعينينا / فلسطين أنتِ الروح ونن العين / فلسطين مثل أرضك نلقى وين هلا والله ويا هلا .. بالأصل والمرجلة / هالفلسطيني المهيوب .. مين بالدنيا بيجهلا فلسطيني واسمي كافي.. والكوفية فوق كتافي / والكلمة ان طلعت على شفافي .. توقف الدنيا بأكملا".

يشار إلى أن الفنان محمد عساف يستعد لإطلاق أغنية جديدة باللهجة العراقية "أني مثل مرايتك"، من كلمات رامي العبودي ومن ألحان علي صابر، وتوزيع محب الراوي، وسيتم تصويرها بأسلوب الفيديو كليب ليتم إطلاقها خلال شهر فبراير 2021.

"فلسطين انتِ الروح"، تم إطلاقها على القناة الرسمية لمحبوب العرب الفنان محمد عساف على اليوتيوب، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الغنائية، وعلى الإذاعات الفلسطينية والعربية والخليجية.

جدير بالذكر، أن محمد عساف قد تحدث عن قرار إسرائيل بسحب تصريح الدخول الممنوح له للأراضي الفلسطينية. وجاء نص البيان الذي أصدره فى ذلك التوقيت: "حبّي وانتمائي لبلدي وتمسّكي بالثوابت والقيم الوطنية شيء افتخر به كوني أحد أبناء الشعب الفلسطيني المرابط، وما يتردد عن منعي من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة والقدس وغزة ما هو إلا استمرار لسياسات القمع وكبح الحريّات التي يعاني منها أبناء شعبي الذي أنتمي له قلبًا وكيانًا وروحًا… ولن يُثنيني عن حب بلادي والتغني بها في كافة المحافل أي شيء بقلبي يا بلد".