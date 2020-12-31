"أمهات مصر" تثنى على قرار تأجيل الامتحانات.. وتؤكد: راعى تخوفات أولياء الأمور

أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، بقرار رئيس مجلس الوزراء باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارات من السبت المقبل بنظام التعليم عن بعد، وتأجيل كافة الإمتحانات لما بعد انتهاء إجازة نصف العام.





تأجيل الامتحانات راعى التخوفات



سبب تأجيل الامتحانات



وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، قد أعلن صباح اليوم، الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالى، بشأن تأجيل امتحانات نصف العام، لبعد الانتهاء من الإجازة.





وجاء فى نص البيان الصادر، من رئاسة مجلس الوزراء، تأكيد على أنه حرصًا على صحة المواطنين، خاصة العاملين فى المؤسسات التعليمية، سواء طلاب أو أعضاء هيئة تدريس، أو معلمين، وافق المجلس على المقترح المقدم من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى.

وأكدت عبير، في تصريحات صحفية، إن القرار راعي تخوفات أولياء الأمور والطلاب سواء في المدارس أو الجامعات من انتشار فيروس كورونا وإصابتهم أبنائهم، موضحا أن القرار استجابة لنا كأولياء أمور، مقدمة الشكر والتحية لكلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم والتعليم العالي علي هذا القرار الحكيم الذي يراعي مصلحة الجميع، طلاب وعاملين ومنظومة كاملة والأسرة المصرية.

وأشار بيان تأجيل الامتحانات إلى إنه سيتم متابعة التدريس داخل الفصول، بدءًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسى، بالنظام التعليم عن بعد، المتبع حاليًا نظرًا لجائحة كورونا.