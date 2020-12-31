تجديد يوسف أوباما للزمالك لمدة 3 سنوات

يوسف اوباما-ارشيفية
وقع يوسف أوباما صانع العاب الزمالك عقد جديد مع القلعة البيضاء يمتد لثلاث سنوات قادمة.
وعلم"دوت الخليج" أن الزمالك وقع عقد جديد اليوم مع اللاعب بعد جلسة عقدها مسئولي الفريق الأبيض صباح اليوم بميت عقبه.
ونجح مسئولي الزمالك واللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بإقناع اللاعب بالتجديد للقلعة البيضاء لمدة 3 مواسم قادمة
يأتي هذا الإجتماع بعد أزمات اللاعب الأخيره مع الزمالك وأخرها "الأستوري " الخاصة باللاعب علي موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" معبرا عن إستيائة من المسئولين داخل الزمالك.
فيما فسر عصام سالم المتحدث الإعلامي بأسم نادي الزمالك أن النادي لم يفهم رسالة أوباما الأخيرة موضحا علي قوة علاقة اللاعب بالنادي.
موقف لاعبين الزمالك من التجديد
علي الجانب الأخر صرح عصام سالم أن علاقة لاعب وسط الفريق فرجاني ساسي تربطه علاقة قوية بالنادي، وأن اللاعب حصل علي المستحقات المتأخرة، والتي بلغت حوالي 500 الف يورو، مؤكدا علي إحتياج ورغبه الزمالك في التجديد مع اللاعب خاصه في ظل إنتهاء عقد اللاعب مع الفريق الأبيض خلال الفترة القادمة.
ومن المنتظر تجديد عقد اللاعب التونسي خلال الساعات القادمة بعد وصول عروض خارجية للاعب أهمها الدحيل القطري الذي يشارك في كأس العالم للأندية رفقة الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني في النسخة التي تقام أحداثها في فبراير القادم بالعاصمة القطرية " الدوحة".
وكان الزمالك قد نجح خلال الساعات الماضيه نجاح النادي في التجديد لمحمود عبدالرازق شيكابالا بعقد يمتد لسنتين قادمتين مع الفريق الأبيض ، كما نجح مسئولي الزمالك في التجديد للاعب أحمد فتوح بعقد يمتد ل 3 سنوات م مثلما هو الحال ليوسف أوباما.
يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات لعبها الفارس الأبيض هذا العام.
ويواجه إنبي في مباراة بعد الغد، بحثا عن إنتصار ثالث يرتقي به الزمالك للمركز الثاني علي أمل تعثر الأهلي منافسه التقليدي، في مباراة الغد أمام وادي دجلة علي إستاد الأهليwe السلام في السابعة والنصف ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
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