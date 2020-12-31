تجديد يوسف أوباما للزمالك لمدة 3 سنوات

وقع يوسف أوباما صانع العاب الزمالك عقد جديد مع القلعة البيضاء يمتد لثلاث سنوات قادمة.

وعلم"دوت الخليج" أن الزمالك وقع عقد جديد اليوم مع اللاعب بعد جلسة عقدها مسئولي الفريق الأبيض صباح اليوم بميت عقبه.

ونجح مسئولي الزمالك واللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بإقناع اللاعب بالتجديد للقلعة البيضاء لمدة 3 مواسم قادمة

يأتي هذا الإجتماع بعد أزمات اللاعب الأخيره مع الزمالك وأخرها "الأستوري " الخاصة باللاعب علي موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" معبرا عن إستيائة من المسئولين داخل الزمالك.

فيما فسر عصام سالم المتحدث الإعلامي بأسم نادي الزمالك أن النادي لم يفهم رسالة أوباما الأخيرة موضحا علي قوة علاقة اللاعب بالنادي.