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تجديد يوسف أوباما للزمالك لمدة 3 سنوات

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يوسف اوباما-ارشيفية

وقع يوسف أوباما صانع العاب الزمالك عقد جديد مع القلعة البيضاء يمتد لثلاث سنوات قادمة. 

وعلم"دوت الخليج" أن الزمالك وقع عقد جديد اليوم مع اللاعب بعد جلسة عقدها مسئولي الفريق الأبيض صباح اليوم بميت عقبه.

ونجح مسئولي الزمالك واللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بإقناع اللاعب بالتجديد للقلعة البيضاء لمدة 3 مواسم قادمة 

يأتي هذا الإجتماع بعد أزمات اللاعب الأخيره مع الزمالك وأخرها "الأستوري " الخاصة باللاعب علي موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" معبرا عن إستيائة من المسئولين داخل الزمالك.

فيما فسر عصام سالم المتحدث الإعلامي بأسم نادي الزمالك أن النادي لم يفهم رسالة أوباما الأخيرة موضحا علي قوة علاقة اللاعب بالنادي.

موقف لاعبين الزمالك من التجديد

علي الجانب الأخر صرح عصام سالم أن علاقة لاعب وسط الفريق فرجاني ساسي تربطه علاقة قوية بالنادي، وأن اللاعب حصل علي المستحقات المتأخرة، والتي بلغت حوالي 500 الف يورو، مؤكدا علي إحتياج ورغبه الزمالك في التجديد مع اللاعب خاصه في ظل إنتهاء عقد اللاعب مع الفريق الأبيض خلال الفترة القادمة.

ومن المنتظر تجديد عقد اللاعب التونسي خلال الساعات القادمة بعد وصول عروض خارجية للاعب أهمها الدحيل القطري الذي يشارك في كأس العالم للأندية رفقة الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني  في النسخة التي تقام أحداثها في فبراير القادم بالعاصمة القطرية " الدوحة". 

وكان الزمالك قد نجح خلال الساعات الماضيه نجاح النادي في التجديد لمحمود عبدالرازق شيكابالا بعقد يمتد لسنتين قادمتين مع الفريق الأبيض ، كما نجح مسئولي الزمالك في التجديد للاعب أحمد فتوح بعقد يمتد ل 3 سنوات م مثلما هو الحال ليوسف أوباما.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات لعبها الفارس الأبيض هذا العام.  

ويواجه إنبي في مباراة بعد الغد، بحثا عن إنتصار ثالث يرتقي به الزمالك للمركز الثاني علي أمل تعثر الأهلي منافسه التقليدي، في مباراة الغد أمام وادي دجلة علي إستاد الأهليwe السلام في السابعة والنصف ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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