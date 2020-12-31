مايسه عطوة: قرار تأجيل الامتحانات حكيم ويراعى مصلحة الجميع

أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تأجيل الامتحانات، واستكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل بداية من 2 يناير المقبل، بالإضافة إلى إجراء امتحانات المراحل التعليمية عقب إجازة منتصف العام فى حالة استقرار أعداد الإصابات بفيروس كورونا، أو تأجيلها للعام الدراسي الثانى.

تأجيل الامتحانات قرار ممتاز

وصفت عطوة، خلال البيان الصادر لها، قرار الرئيس بـ"الجيد والممتاز للغاية"، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد الأن من مواجهة فيروس كورونا القاتل، مؤكدة أن القرار راعي تخوفات أولياء الأمور والطلاب سواء في المدارس أو الجامعات من انتشار فيروس كورونا وإصابتهم أبنائهم.

تأجيل الامتحانات لم يثر أى دهشة

وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قرار تأجيل الامتحانات لم يُثير أي دهشة على الإطلاق خاصة وأن الرئيس السيسي يحرص دائمًا على صحة الطلاب وأمنهم وسلامتهم، وأكبر دليل على ذلك هو تأجيل الترم الثاني من العام الدراسي الماضي، وتكررها مرة اخرى خلال الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الجاري.

ووجهت البرلمانية، الشكر والتحية لكلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم والتعليم العالي علي هذا القرار الحكيم الذي يراعي مصلحة الجميع، طلاب وعاملين ومنظومة كاملة والأسرة المصرية.

وكان الدكتور مصطفى، مدبولى، قد أعلن اليوم الخميس، قرار تأجيل امتحانات نصف العام، مع متابعة المتبقى من العام الدراسى من المنزل، حرصًا على صحة العاملين فى المؤسسات التعليمية، من معلمين وطلاب وغيرهم.

ونص البيان الخاص بتأجيل الامتحانات، بأنه حرصًا على الجميع فى المؤسسات التعليمية، تقرر تأجيل امتحانات نصف العام، بعد الطلب المقدم من وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالى، بشأن ضرورة التأجيل حفاظًا على صحة الطلاب.