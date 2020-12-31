صور.. محافظ الفيوم يتابع آليات التصدى للموجة الثانية من كورونا

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اجتماعا مع رؤساء مجالس المدن ومديرى المديريات الخدمية والإنتاجية بالمحافظة، لمتابعة آليات مجابهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، والخطوات التى تم اتخاذها فى هذا الشأن، وسبل تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل غرامات عدم ارتداء الكمامة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.





وقال الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحافظ أكد خلال الاجتماع على ضرورة عدم التهاون فى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع المصالح الحكومية والمديريات الخدمية، بسبب المعدلات المتزايدة فى الإصابة بالفيروس خلال هذه الفترة، مشددا على أن كل رئيس مصلحة أو قطاع يتحمل مسؤولة سلامة العاملين والمترددين على الجهة، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم الدورى والحفاظ على التباعد الاجتماعى، لضمان سلامة الجميع والتصدى لانتشار العدوى بالفيروس.



وأضاف، أن قرار المحافظة بتخفيض نسبة العمالة بالمصالح الحكومية هدفه الحفاظ على التباعد وتقليل الزحام بأماكن العمل، مشيراً إلى تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن توقيع غرامة مالية على المخالفين لارتداء الكمامات بداية من يوم الأحد المقبل، موضحا أن الضبطية القضائية لرؤساء المدن والقرى والأحياء تساعد فى تنفيذ بنود القانون بنطاق كل جهة.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء مجالس المدن بالمتابعة المستمرة والتواجد الميدانى، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتكثيف الحملات المرورية على الفنادق والمنشآت السياحية لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإلغاء إقامة المهرجانات والاحتفالات بجميع أنواعها وإغلاق دور المناسبات، وكذلك المرور على المحال التجارية والمطاعم والكافيهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية، والالتزام بالكمامات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مراكز الدروس الخصوصية، محذرا من العواقب الوخيمة التى تنتظر المتقاعسين عن آداء مهام عملهم.

وكشف المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، عن توجيهات المحافظ خلال الاجتماع لرؤساء مجالس المدن بعدم تحصيل أى مبالغ مالية نظير أعمال رد الشىء لأصله، مع ضرورة الالتزام بالكود المصرى فى أعمال الرصف، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة من المحافظة ووكلية الهندسة والإدارات الهندسية، للتأكد من تطبيق معايير رد الشىء لأصله، وإلزام الجهات المنفذه بمدة زمنية، وآليات محددة لتنفيذ الأعمال وفقا للمعايير والاشتراطات، حفاظا على المال العام، وكلف المحافظ، رؤساء مجالس المدن، بحصر احتياجات الشوارع من أعمال الرصف، والمبالغ المتاحة لرد الشىء لأصله، والعرض بتقرير قبل يوم الأحد المقبل.



كما وجه المحافظ رؤساء المدن باليقظة التامة فى التعامل مع منظومة المتغيرات المكانية، والتصدى الفورى لكل محاولات البناء المخالف، لافتا إلى أنه تم تشكيل وحدة للتدخل السريع فى حالات البناء المخالف، للتأكد من التراخيص وإزالة التعديات فور حدوثها.

أما فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية لتطوير القرى على مستوى الجمهورية، وجه محافظ الفيوم بسرعة رصد الاحتياجات اللازمة بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، استعداداً لتنفيذ المبادرة، مشدداً على وضع رؤية متكاملة بالتنسيق بين مختلف الجهات لخطة التطوير بالمركزين، و"التشبيك" بين المشروعات التى يجرى تنفيذها والمشروعات التى ستدخل حيز التطوير، حتى لا تتعارض رؤية قطاع مع قطاع آخر فى خطة التطوير بناءً على المتطلبات والاحتياجات الفعلية للمركزين، مع ضرورة أن يكون للمشروعات المقترحة تأثير واضح على المواطن وتخدم أكبر شريحة من المواطنين، مع تطويع الاحتياجات لتتلاءم مع الميزانيات المتاحة.