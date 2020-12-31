صور.. محافظ الفيوم يتابع آليات التصدى للموجة الثانية من كورونا

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وقال الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحافظ أكد خلال الاجتماع على ضرورة عدم التهاون فى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع المصالح الحكومية والمديريات الخدمية، بسبب المعدلات المتزايدة فى الإصابة بالفيروس خلال هذه الفترة، مشددا على أن كل رئيس مصلحة أو قطاع يتحمل مسؤولة سلامة العاملين والمترددين على الجهة، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم الدورى والحفاظ على التباعد الاجتماعى، لضمان سلامة الجميع والتصدى لانتشار العدوى بالفيروس.
وأضاف، أن قرار المحافظة بتخفيض نسبة العمالة بالمصالح الحكومية هدفه الحفاظ على التباعد وتقليل الزحام بأماكن العمل، مشيراً إلى تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن توقيع غرامة مالية على المخالفين لارتداء الكمامات بداية من يوم الأحد المقبل، موضحا أن الضبطية القضائية لرؤساء المدن والقرى والأحياء تساعد فى تنفيذ بنود القانون بنطاق كل جهة.
وشدد المحافظ على جميع رؤساء مجالس المدن بالمتابعة المستمرة والتواجد الميدانى، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتكثيف الحملات المرورية على الفنادق والمنشآت السياحية لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإلغاء إقامة المهرجانات والاحتفالات بجميع أنواعها وإغلاق دور المناسبات، وكذلك المرور على المحال التجارية والمطاعم والكافيهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية، والالتزام بالكمامات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مراكز الدروس الخصوصية، محذرا من العواقب الوخيمة التى تنتظر المتقاعسين عن آداء مهام عملهم.
وكشف المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، عن توجيهات المحافظ خلال الاجتماع لرؤساء مجالس المدن بعدم تحصيل أى مبالغ مالية نظير أعمال رد الشىء لأصله، مع ضرورة الالتزام بالكود المصرى فى أعمال الرصف، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة من المحافظة ووكلية الهندسة والإدارات الهندسية، للتأكد من تطبيق معايير رد الشىء لأصله، وإلزام الجهات المنفذه بمدة زمنية، وآليات محددة لتنفيذ الأعمال وفقا للمعايير والاشتراطات، حفاظا على المال العام، وكلف المحافظ، رؤساء مجالس المدن، بحصر احتياجات الشوارع من أعمال الرصف، والمبالغ المتاحة لرد الشىء لأصله، والعرض بتقرير قبل يوم الأحد المقبل.
كما وجه المحافظ رؤساء المدن باليقظة التامة فى التعامل مع منظومة المتغيرات المكانية، والتصدى الفورى لكل محاولات البناء المخالف، لافتا إلى أنه تم تشكيل وحدة للتدخل السريع فى حالات البناء المخالف، للتأكد من التراخيص وإزالة التعديات فور حدوثها.
أما فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية لتطوير القرى على مستوى الجمهورية، وجه محافظ الفيوم بسرعة رصد الاحتياجات اللازمة بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، استعداداً لتنفيذ المبادرة، مشدداً على وضع رؤية متكاملة بالتنسيق بين مختلف الجهات لخطة التطوير بالمركزين، و"التشبيك" بين المشروعات التى يجرى تنفيذها والمشروعات التى ستدخل حيز التطوير، حتى لا تتعارض رؤية قطاع مع قطاع آخر فى خطة التطوير بناءً على المتطلبات والاحتياجات الفعلية للمركزين، مع ضرورة أن يكون للمشروعات المقترحة تأثير واضح على المواطن وتخدم أكبر شريحة من المواطنين، مع تطويع الاحتياجات لتتلاءم مع الميزانيات المتاحة.
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