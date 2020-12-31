إنفوجراف.. قرارات «التعليم» الجديدة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس. والإنفوجراف التالى يوضح القرارات التى أصدرها وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.. وقال الوزير، إن الوزارة وفرت منصات كثيرة للطلاب منها منصة أدمودو والقنوات التعليمية وحصص مصر.

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