عاجل.. الإمام الأكبر يهنئ البابا تواضروس بالعام الجديد: مصر نموذج فريد

جدة - نرمين السيد - أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا، بالبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للتهنئة بالعام الميلادى الجديد، متمنيًا أن تعاد المناسبات على مصرنا الحبيبة بكل الخير والحب والسلام.





وأكد فضيلة الإمام الأكبر، وفقا لبيان صحفى، أن مصر ضربت نموذجًا فريدًا فى التماسك والترابط الاجتماعى بين المسلمين والمسيحيين، ووقفت وحدتهم سدًا منيعًا فى وجه كل محاولات إثارة الفتنة. وفى نهاية الاتصال، تبادل فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا تواضروس، الدعوات أن يرفع الله عن الإنسانية الوباء والبلاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الطواقم الطبية حول العالم من كل مكروه وسوء، وأن يوفق العلماء والباحثين والشركات المنتجة لتوفير ما يكفى من اللقاحات حتى تستقر الحياة وتنعم البشرية جمعاء بالأمن والاستقرار.

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