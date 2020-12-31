عاجل.. مصر ترد على تصريحات إثيوبيا : تجاوز سافر وغير مقبول

جدة - نرمين السيد - وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، وفقا للبيان، على إدانة هذه التصريحات التى تعدُ تجاوزا سافرا، وهى غير مقبولة جملةً وتفصيلاً، كما تمثل خروجا فجا عن الالتزامات الواردة فى القانون التأسيسى للاتحاد الإفريقى والذى ينص بوضوح فى مادته الرابعة على التزام الدول الأعضاء بعدم التدخل فى الشؤون الداخلية لدولة أخرى، ويعد خروجاً عن القيم الإفريقية العريقة التى تزكى الإخاء واحترام الآخر.

وشدد المتحدث الرسمى، على أن مثل هذا التهجُم على الدولة المصرية والتجنى فى تناول شؤونها الداخلية لا يمثل سوى استمرار لنهج توظيف النبرة العدائية وتأجيج المشاعر لتغطية الإخفاقات الإثيوبية المتتالية على العديد من الأصعدة داخلياً وخارجيا، فى حين أن مصر آثرت الامتناع دوماً عن التطرق بأى شكل للأوضاع والتطورات الداخلية فى أثيوبيا.

وأضاف أنه كان من الأجدر على المتحدث الإثيوبى الالتفات إلى الأوضاع المتردية فى بلاده التى تشهد الكثير من النزاعات والمآسى الإنسانية التى أفضت إلى مقتل المئات وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء، وآخرها ما يدور فى إقليمى تيجراى وبنى شنقول على مرأىَ ومسمع من الجميع، وكذا ما يشهده إقليم أوروميا من توتر وعدم استقرار متواصليّن، هذا، فضلاً عن الممارسات الإثيوبية العدائية المتواصلة إزاء محيطها الإقليمى، بما فى ذلك ما يشهده الشريط الحدودى مع السودان مؤخراً من أعمال عسكرية وتوتر متصاعد.