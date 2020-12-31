التعليم تتيح استكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد اعتباراً من...

مع قرار استكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد اعتباراً من السبت ٢ يناير ٢٠٢١، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول، يستطيع الطلاب في مختلف المراحل المذاكرة من الوسائل التعليمية المتعددة التي تتيحها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنها:

للطلاب من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي:

لن تعقد امتحانات لهذه الصفوف، كما هو متبع بنظام التعليم الجديد 2.0، واتاحة دليل المعلم على الموقع الرسمى للوزارة حتى يسترشد به السادة أولياء الأمور الراغبين في مساعدة أبنائهم، لاستكمال الدراسة.

للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي:

القناة التعليمية مدرستنا ١، كوسائل تعليمية أساسية بالإضافة إلي وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ذاكر https://study.ekb.eg من بنك المعرفة المصري

ومنصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg

ومنصة ادمودو https://new.edmodo.com/

لطلاب الصف الثالث الإعدادي:

القناة التعليمية مدرستنا ١، كوسائل تعليمية أساسية بالإضافة إلي وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ذاكر https://study.ekb.eg من بنك المعرفة المصري

ومنصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg

ومنصة ادمودو https://new.edmodo.com/

منصة حصص مصر: https://www.hesas.eg

لطلاب المرحلة الثانوية:

منصة نظام إدارة التعلم https://lms.ekb.eg من بنك المعرفة المصري كوسيلة تعليمية أساسية، بالإضافة إلى القناة التعليمية مدرستنا ٢.

ومنصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg

ومنصة ادمودو https://new.edmodo.com/

منصة حصص مصر: https://www.hesas.eg

بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلاب.