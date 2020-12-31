تلقاها مكتب التمثيل العمالي .. الكويت تمدد فترة مخالفي الإقامة للوافدين شهراً...

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن وزير الداخلية بدولة الكويت ثامر علي صباح السالم أصدر قراراً بشأن مد فترة تعديل وضع مخالفي قانون إقامة الأجانب لمدة شهر اعتبارا من أول يناير 2021.
وأشار الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت- في تقريره للوزير - إلي أن القرار تضمن في مادته الثانية من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال الفترة المذكورة سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانونا ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخري .
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