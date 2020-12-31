4 قرارات جديدة لـ الرئيس السيسي حول موقف الدراسة وامتحانات نصف العام

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة قرارات هامة، بشأن الموقف الدراسي وامتحانات نصف العام الدراسي المنتظر إجراؤها خلال الأسابيع القليلة القادمة لطلاب الجامعات والمدارس. وجاءت قرارات الرئيس كالتالي: - إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير المقبل - إجراء الامتحانات عقب إجازة نصف العام في حالة استقرار أعداد إصابات كورونا أو تأجيلها للعام الدراسي الثاني - استكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل اعتبارًا من الثاني من يناير المقبل - إجراء امتحانات المرحلة الثانوية الصفين الأول والثاني من المنزل بنظام التابلت

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