المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام يصدر مواد جديدة بلائحة تنظيم التراخيص

اصدر المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم حبر مواد جديدة بلائحة تنظيم التراخيص . و اعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام انتهاء المدة المقررة قانونًا لتوفيق أوضاع الكيانات المخاطبة بالقانون 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام «الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية والإذاعات». ويناشد المجلس جميع الكيانات الخاضعة للقانون 180 لسنة 2018 سرعة التقدم بأوراقها لإدارة التراخيص بالمجلس لإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية له ولائحة التراخيص. ويؤكد المجلس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الكيانات المخالفة التي لم تتقدم لتوفيق أوضاعها وفقًا للسلطة المخولة له قانونًا.

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