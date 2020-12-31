نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجازات وزارة الإنتاج الحربي خلال عام 2019/2020 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحقيقًا لرؤية وزارة الإنتاج الحربي بأن تكون مؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسي لتسليح قواتنا المسلحة، وحريصة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، تم عمل خطة استراتيجية للتطوير لتعظيم الاستفادة من الطاقات الغير مستغلة وتوفير المواد الخام في التوقيتات المناسبة مع رفع المستوي الفني والتأهيل المناسب لعناصر الإدارة والعمالة.

وتهدف من خلال هذا التطوير إلى تلبية إحتياجات القوات المسلحة فى الفترة من 2020 وحتى 2025، وإنتاج فائض للتصدير فى الفترة من 2025 وحتى 2030، مع وضع خطة لتطوير إنتاج الأسلحة والمعدات والأجهزة الإلكترونية.

وترتكز الخطة الاستراتيجية للتطوير على زيادة الإنتاج من خلال تعميق التصنيع المحلى، زيادة دور البحوث الفنية، التعاون مع الشركات العالمية، إستكمال وتطوير وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج، وتأهيل الكوادر البشرية بالتدريب الفني التخصصي وتغيير الثقافة وبناء القدرات.

وحققت وزارة الإنتاج الحربى العديد من الإنجازات فى مجال الذخائر والأسلحة والمركبات المدرعة بالمشاركة مع الجهات البحثية بالقوات المسلحة، لتطوير وإنتاج أنظمة جديدة من الأسلحة والذخائر والمعدات.

كما حرصت الوزارة على إعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج الحربى من خلال المشروعات الإستثمارية، ومن هذه المشروعات مشروع إنتاج الذخائر الثقيلة بمصنع 99 الحربي وتطوير خطوط الإنتاج الرئيسية لتشغيل الصلب المدرع بمصنع 200 الحربي وإنشاء خط تجميع (الرشاش المتعدد - البندقية الآلية)، وإنشاء مصانع إنتاج ذخيرة بمصنع 300 الحربي وتحديث خط إنتاج الخرطوش بأعيرة مختلفة بمصنع 10 الحربي.

كما تم الاستفادة من فائض الطاقات بشركات الإنتاج الحربى لتنفيذ عدد (121) مشروع لصالح الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات المختلفة في الدولة بقيمة إجمالية (2.8) مليار جنية خلال العام المالى 20192020 وأهــمــهـــا تم رفع كفاءة قناطر إسنا (المرحلة الأولى) وجاري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، وكذا جاري تأهيل منظومة حقن السيليكات للسد العالي ومنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، وجاري إستكمال المنظومة في باقي محافظات الجمهورية وتصنيع وإنتاج العدادات ( كهرباء – مياه – غاز ) مسبقة الدفع والذكية وإنشاء ورصف وتمهيد الطرق بمختلف المحافظات وإنشاء محطات معالجة وتنقية المياه وتصنيع وإنتاج كونتينرات مجهزة لصالح مشروعات تشغيل الشباب وتجميع وتركيب عدد (100) فصل تعليمي متنقل ومخطط تصنيع باقي الفصول لوزارة التربية والتعليم بمصنع 200 الحربي والتي يبلغ عددها (2600) فصل.

هذا بالإضافة إلى إنشاء (6) شركات وخطوط إنتاج جديدة خلال العام المالى 20192020 بالتعاون مع الشركات العالمية فى إطار تعميق التصنيع ونقل الخبرات التكنولوجية الحديثة والتصنيع المشترك لعدد من الصناعات، وهذه الشركات الست وهي شركة أبوزعبل لخدمات التخريم، بالتعاون بين (مصنع 18 الحربى) والشركة العربية للصناعة والتعدين وهندسة الصخور العُمانية وتم تأسيسها فى 2082019.

الي جانب شركة هليوبيسان لموانع التسرب، بالتعاون بين (مصنع 81 الحربى) وشركة بيسان السعودية وتم تأسيسها فى 2712020 وشركة النجيل الصناعى Ever Green، بالتعاون بين (مصنع 81 الحربى) وشركة IMUT وتم تأسيسها فى 432020 وشركة المعصرة "جاز مترو" لإنتاج عدادات الغاز مسبوقة الدفع والذكية (smart – prepaid)، بالتعاون بين (مصنع 45 الحربي) وشركتى جاز مترو والسويدى إلكتروميتر، وقد بدأ الإنتاج فى مارس 2020 بطاقة إنتاجية تبلغ 720 ألف عداد سنويًا.

وخط إنتاج عدادات المياه الميكانيكية ومسبوقة الدفع، بالتعاون بين مصنع 45 الحربي وشركة "أفق" لخدمات الطاقة، وقد بدأ الإنتاج فى مارس 2020 بطاقة إنتاجية تبلغ مليون عداد سنويًا وخط إنتاج البطاريات الحامضية بمصنع 270 الحربي.

وفى إطار تطوير خطوط الإنتاج وإستغلال فائض الطاقة الإنتاجية وإستحداث خطوط جديدة وشركات وخطوط إنتاج يتم إنشائها حاليًا جارى العمل على مشروع إنشاء مجمع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدءً من الرمال بالتعاون بين (الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وإحدى الشركات العالمية المتخصصة) وإنشاء شركة لصناعة مواسير مياه الشرب والصرف – من البولى إيثيلين عالى الكثافة، بالتعاون بين (الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وإحدى الشركات العالمية)

3- إنشاء شركة لإنتاج الأسطوانات المتطورة للغاز الطبيعى بالتعاون بين (الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وإحدى الشركات العالمية ).

وشركة أسترو للفلاتر ؛ لإنتاج فلاتر الهواء لمحطات الكهرباء بالتعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة ATD الإماراتية رمصنع لإنتاج الأتوبيسات الكهربائية، بالتعاون بين مصنع 200 الحربى وإحدى الشركات العالمية المتخصصة.

6- مصنع لإنتاج إطارات السيارات، بالتعاون بين وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربى وإحدى الشركات العالمية المتخصصة.

وشركة "آي دي دبليو تي للتحلية ومعالجة المياه" لتصنيع محطات معالجة وتحلية المياه بالتعاون بين الإنتاج الحربي والشركة الدولية لإنتاج محطات تحلية ومعالجة المياه وخط إنتاج المعدات الثقيلة (اللوادر، والهراس، والكلارك) بالتعاون بين مصنع 200 الحربى وشركة أمكادور البيلاروسية.

وخط إنتاج الجرارات الزراعية بالتعاون بين مصنع 909 الحربى وشركة منسك للجرارات البيلاروسية وخط إنتاج محركات الديزل بالتعاون بين مصنع 909 الحربى وشركة منسك للمحركات البيلاروسية وخط إنتاج المعدات والآلات الزراعية (محشة طولية – محشة رأسية – مكبس قش كبير - مكبس قش صغير – مقطورة نثر السماد) بالتعاون بين مصنع 999 الحربى وشركة ببروسكا أجروماش البيلاروسية.

ََوخط لإنتاج أجهزة القياس الطبية (أجهزة قياس ضغط الدم من المعصم - أجهزة قياس ضغط الدم من الساعد - أجهزة قياس نسبة السكر في الدم - أجهزة قياس نسبة الاكسجين فى الدم - أجهزة قياس نسبة الاكسجين فى الدم) بشركة بنها للصناعات الإلكترونية وإنتاج اللودر المصري LD-900 محليًا بالشركة (مصنع 100 الحربي).

كما حرصت الوزارة على توفير منظومة متكاملة ومؤهلة من العاملين لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي وإحداث طفرة صناعية على أساس قوى يتمثل فى توفير بنية بشرية سليمة حيث تم اتخاذ عدد من الخطوات فى مجال إعادة الهيكلة واستحداث قطاعات جديدة ومن ضمن هذه الإجراءات:

وإستحداث قطاع الهندسة الصناعية لرفع مستوى العمالة مما يتيح استغلال العامل الواحد في أكثر من مجال، رفع كفاءة الآلات وخطوط الإنتاج والاستخدام الأمثل لها لرفع مستوى جودة الإنتاج واستغلال الطاقة الفائضة لانتاج منتجات جديدة، وضع خطط لتوفير وشراء الخامات وبأقل الأسعار مما ينتج عنه خفض تكاليف الإنتاج، الاهتمام بخفض عنصر الزمن اللازم للتصنيع بما يتيح خفض التكلفة ورفع معدلات الإنتاج).

وقد تم البدء فى تدريب عدد من المهندسين لتأهيلهم ليكونوا نواة لتطبيق مبادئ الهندسة الصناعية الحديثة بالشركات، وتم الاتفاق مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تدريب وتأهيل واعتماد المهندسين السابق اختيارهم.

وإستحداث قطاع سلاسل الإمداد بهدف التكامل بين إدارة الطلب وإدارة الإمداد، وتخطيط المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف وعدد الإنتاج وقطع غيار الماكينات، مع مراعاة مستوى المخزون ومراعاة حد الطلب وتخطيط الإنتاج مقارنةً بالطاقة الإنتاجية والبرنامج التسويقي.

والتدبير المركزى من خلال نظام مشتريات مركزي محلي وخارجي لتدبير مجمع لمستلزمات الإنتاج متبوع بتخطيط ومتابعة لمنظومة الشحن والتوصيل.

حيث تم البدء فى تطبيق نظام التدبير المركزى لربط الاحتياجات الفعلية بالتدبير والحصول على أسعار منخفضة للخامات والماكينات تمكن من انخفاض سعر المنتجات ويعود بها الى المنافسة فى الأسواق.

وتم البدء فى تأهيل الكوادر اللازمة له بالدورات المناسبة ومنظومة التكويد والذى يعد حجر الزاوية لقيام قطاع فعال لسلاسل الإمداد ويتمثل فى تكويد المواد الخام والمنتجات الوسيطة والمنتجات النهائية بالإضافة إلى تكويد المعدات وقطع الغيار.

ويتم التكويد بالتعاون مع هيئة التسليح للقوات المسلحة من خلال تطبيق المواصفات القياسية العالمية فى التكويد.

وتأهيل الشركات فى مجال إدارة الجودة حيث تم حصول عدد (16) شركة على شهادات نظام إدارة الجودة (ISO 90012015)، وتم تأهيل عدد (4) شركات (م9، م45، م144، م270 ) فى مجال الصناعات المغذية للسيارات على التوافق مع المواصفة القياسية الدولية (IATF16949 )، وتم حصول شركة م9 على شهادة نظام إدارة كفاءة الطاقة طبقًا للمواصفة القياسية ((ISO500011820.

ومشروع كايزن حيث تم تنفيذ عدد (430) مشروع تحسين بالشركات تهدف الي تقليل الهالك والتالف والتشغيل الأمثل للماكينات والمعدات وكذلك تطوير المنتجات النهائية.

ومشروع لتطوير منظومة فحص الواردات وتقييم الموردين للشركات الصناعية من خلال توعية رؤساء القطاعات التجارية، وتدريب العاملين، وإعداد إجراءات وتعليمات عمل الخاصة بفحص الواردات وتقييم الموردين، ومراجعات دورية لأعمال التنفيذ.

وإختيار الكوادر والخبرات حيث تم إستحداث آلية لاختيار الكوادر البشرية المتميزة لإستكمال الهيكل الوظيفى بالهيئة والشركات لسد الوظائف الشاغرة والتغلب على المصاعب التى تواجه الشركات والارتقاء بالمستوى مع مراعاة الشفافية الكاملة.

وتطوير منظومة التسويق والمعارض من خلال الإستعانة بنخبة من السادة الخبراء المتخصصين في مجال التسويق والمعارض من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتطوير العمل بمنظومة التسويق والمعارض للإنتاج الحربي وذلك من خلال خطة عمل مبنية على (هيكلة القطاع، توفير منظومة جديدة لخدمة العملاء، منصة تكنولوجية للتسويق والتجارة الإلكترونية، تنشيط التسويق بالإشتراك في المعارض المحلية والدولية، فتح أسواق تصديرية جديدة).

وتطوير برامج التدريب بالإنتاج الحربي من خلال الإستعانة بالجهات المتخصصة، وجذب الخبرات، ونقل نظام تطوير نظم تحديد الإحتياجات التدريبية، وربط التدريب بجدارات العاملين، وتطوير برامج التأهيل للقيادة، والتركيز على التدريب أثناء العمل (OJT) والتدريب الفني التخصصي، وتطوير برامج التدريب التى تستهدف رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين بالإدارة العليا والعاملين بالتخصصات المستحدثة، وتم التنفيذ تزامنًا مع أعمال إعادة الهيكلة بهدف التدريب على الحوكمة والتمويل والإستثمار والتخطيط الإستراتيجى والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والأزمات.

كما تم تأهيل العاملين بالإنتاج الحربى فى مختلف المجالات الوظيفية خلال العـــــام التدريبى 2019 2020 بإجمالى عدد (3048) عامل فى مجالات (السلامة والصحة المهنية – الجودة – المحاسبة والإدارة – التأهيل الفنى – التأهيل للترقي).

والعمل على تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع الشركات المتخصصة لتوعية القيادات وتدريب العاملين فى مجال السلامة والصحة المهنية وتوعية العاملين بالانتاج والمجالات الأخرى وتغيير ثقافة العمال.

وتأهيل العاملين للإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة من خلال تأهيل عدد (590) عامل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تمهيدًا للانتقال للعاصمة الادارية، وجارى التأهيل لباقى العاملين خلال الفترة القادمة.

ونقل الخبرات بين العاملين من خلال وضع خطة متوسطة المدى (2019- 2022 ) لنقل الخبرة من العاملين أصحاب الخبرات فى مختلف مجالات العمل (للحفاظ على رأس المال البشرى) بالشركات والوحدات التابعة وضمان استمرارية الجــودة فى الأداء.

وتمكين الشباب بالتعاون مع جهات التدريب الوطنية بالدولة لتأهيل القيادات الشابة حيث تم تأهيل عدد (278) عامل من القيادات الشابة لتولى المناصب القيادية بالتعاون مع (الأكاديمية الوطنية للتدريب – وزارة التخطيط – وزارة الإتصالات) فى المجالات المختلفة مثل (البرنامج الرئاسى PLP- البرنامج الحكومى MBA – ماجستير التنمية المستدامة – قادة التغيير – مدير معتمد CM – برنامج القيادة Leader ship – القيادات النسائية).

والذي أثمر عن تعيين (3) مساعد لوزير الإنتاج الحربى، وتعيين (4) مساعد لكل رئيس مجلس إدارة شركة فقد تم تكليف عــدد (80) مساعد لرؤساء مجالس الإدارات وتعيين وندب وتكليف المتميزين منهم لشغل وظائف قيادية، كما تم تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل الشباب للقيادة وتصعيد الكوادر المتميزة، وتم تشكيل عدد (20) فريق عمل لتقديم الدعم لمجالس إدارة الشركات (لجان شباب)، وتم تنفيذ عدد (244) مشروع تحسين بواسطة الشباب المعينين.

وتطوير الأداء عن طريق تنفيذ مشروعات للتحول الرقمى من خلال لجنة تنمية الصناعات الرقمية وعضوية تحالف التحول الرقمى، فقد تم تنفيذ مشروعات تمس المواطن (السلع التموينية - الحيازة الزراعية - التأمين الصحى - التتبع الدوائى - الحجر الزراعى ).

وتنفيذ المشروعات البحثية الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي للأسلحة والذخيرة، وتطويرها لتلبية وتأمين مطالب قواتنا المسلحة، وكذا تحويل مخرجات المشروعات البحثية في مجالات معالجة وتحلية المياه إلى الصناعة، مثل: تحلية المياه بالطاقة الشمسية، مكونات محطات تحلية المياه، ومعالجة المياه لمحطات الغسيل الكلوي، وتحلية المياه ومعالجتها بتكنولوجيا ZLD لأغراض الزراعة، والمشاركة في تطوير العدادات الذكية ومسبقة الدفع، بالإضافة إلى إنتاج منتجات جديدة محليًا بدلًا من الاستيراد لوزارة التموين، إلى جانب معالجة المياه الرمادية حيث تم الانتهاء من تصنيع وحدة معالجة مياه رمادية تحت إشراف مركز التميز العلمي والتكنولوجي وبالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير وهي الجهة الممولة للمشروع.

وقيادة التحالف القومي للثورة الصناعية الرابعة (I4.0) بهدف إدخال وتطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة على بعض الخطوط الإنتاجية، إلى جانب إنشاء وحدة محاكاة وتطبيق مبادئ الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع العديد من الجامعات والجهات البحثية والأكاديمية بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وقد بلغت إيرادات النشاط عن العام المالى 20192020 مبلغ "15.5" مليار جنيه بزيادة 2.3 مليار جم عن العام السابق.

إيرادات النشاط (مليار جنيه)

وقد اهتمت الوزارة بمشاركة الدولة فى مواجهة جائحة كورونا من خلال إقامة خطوط جديدة لإنتاج الكمامات بأنواعها وبوابات التعقيم والمطهرات، وقد تم توريد عدد (1298) كابينة تعقيم لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإنتاج عدد (12) مليون كمامة جراحية وعدد (8.5) مليون كمامة قماشية وعدد (2) مليون كمامة بفلتر وبدون فلتر (EG N95)، كما تم إنتاج سوائل التطهير من [الكحول إيثيلى 70%، هيبوكلوريت الصوديوم، سائل الكلور، سائل مطهر (ديتول)، الفورمالدهيد، محلول مضاد للميكروبات والفيروسات].

هذا بالإضافة إلى إنتاج معدات التطهير مثل مقطورة تعقيم "تنك فيبر" سعات من 300 لتر حتى 4 طن، والأجهزة والمعدات الطبية مثل أجهزة الترمومتر الحراري بالتعاون بين (مصنع 45، مصنع 144)، وبحث تصنيع أجهزة التنفس الصناعي بالتعاون بين (مصنع 999، مركز التميز العلمي والتكنولوجي) وجامعتي )حلوان، القاهرة) وشركات القطاع الخاص.

وبخلاف هذه الجهود والإنجازات، تم دراسـة جميــع الشكــاوى التـى تــرد من بوابــة الشــكـاوى الحكوميــة بالإضافة إلـى الشكـاوى التـى تـرد عـن طـريـق مـكتـب خــدمــة المـواطنيـن ومـجـلس النواب والجهات الأخرى بواقــع عدد (1842) شكــوى تم الإنتهاء والرد على عدد (1836) شكوى بنسبــــة 99.67%.

كما حققت الوزارة العديد من الإنجازات في مجال دعم التعليم العالي في مصر حيث تم تخريج الدفعة الأولى من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة في مجالات هندسة ميكاترونكس بعدد (89) مهندس، هندسة كهرباء وإتصالات بعدد (32) مهندس، هندسة كيميائية بعدد (19) مهندس، وتعتبر هذه هي أول دفعة يتم تخريجها منذ إنشاء الأكاديمية في عام 20152016.

كما تم الحصول علي موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للبدء في إعداد ملف الإنشاء للجامعة الأهلية تحت مسمي "الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا" بوزارة الإنتاج الحربي.

واهتمت الأكاديمية ببدء تطبيق عدد من المشروعات البحثية من منطلق الإهتمام بالبحث العلمي بالأكاديمية، ومن أمثلة ذلك مشروع "تصميم وتنفيذ جهاز لإستخراج مياه صالحة للشرب من الهواء الجوي"، والبدء في مشروع تصميم وتنفيذ نموذج بحثي لسيارة كهربائية ذكية من خلال تطبيق التصميم المفاهيمي والأساليب الحديثة في التصميم الهندسي، والمشروع تحت عنوان "التصميم المفاهيمي والتصنيع الذكي للسيارة الكهربائية في مصر".

كما تم تنظيم المؤتمر الدولي السادس والأربعون لرابطة علماء مصر في شمال أمريكا وكندا (AEAS) بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وتحت رعاية السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وبرعاية وزارة الإنتاج الحربي وتم التنظيم من خلال الأكاديمية في الفترة من 24-26 ديسمبر 2019.

بالإضافة إلى نشر مجلة علمية لنشر البحوث العلمية باللغة الإنجليزية تحت عنوان "المجلة الدولية للصناعة والتنمية المستدامة" وتنشر علي بنك المعرفة المصري.

وتم توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في 21 يناير 2020، كما تم توقيع بروتوكول التعاون بين الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في السادس من فبراير 2020 وذلك في إطار التعاون المشترك في مجالات التدريب والبحث العلمي والأنشطة الطلابية.

كما تم تنفيذ خطة تدريب كوادر الإنتاج الحربي للعام التدريبي (20192020) داخل وخارج قطاع التدريب، بواقع عدد (288) برنامج مقدّمين إلى (6875) متدرب، إلى جانب تنفيذ خطة تدريب كوادر الإنتاج الحربي للعام التدريبي (20202021) بالربع الأول داخل وخارج قطاع التدريب بإجمالي (74) برنامج لعدد (1429) متدرب.

وفي مجال خدمة المجتمع المدني تم تفعيل بروتوكول التعاون بين قطاع التدريب ومؤسسة مصر الخير وتم تدريب عدد من العاملين فى هذا المجال، إلى جانب التدريب الصيفي لطلاب كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمشاركة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في عمل مسابقة مهارية من الشباب وطلبة قطاع التدريب وموظفي الإنتاج الحربي في مجال التحكيم، كما تم تسجيل قطاع التدريب كمقدم خدمة تدريبية لدي مركز تحديث الصناعات IMC)).

كما تم تدريب عدد من المتدربين لصالح شركة بتروجيت للخدمات البترولية في مجال الـ CNC، وتدريب عدد من المتدربين لصالح شركة GIT الدولية وذلك في مجالات فنية مختلفة (CNC تبريد وتكييف لحام CO2 خراطة تركيبات كهربائية)، وتم التنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للدول الأفريقية لتفعيل دورات تدريبية للأشقاء الأفارقة في العام المالي (20202021)، وتم التعاون مع معهدى اللغات ونظم المعلومات بالقوات المسلحة لإنشاء فصول للغات والحاسب بقطاع التدريب بالسلام وحلوان لخدمة أهالى المنطقتين وعدم الإنتقال لمقرى المعهدين.

واستمرارًا لرفع كفاءة وتطوير المركز الطبي التخصصي لتقديم الخدمة الطبية اللائقة للعاملين بالإنتاج الحربى وأسرهم، تم العمل على محورين رئيسيين (محور طبى وعلاجي، محور إدارى وهندسي)، وفيما يتعلق بالخدمة الطبية تم رفع كفاءة وتوسعة وتطوير وحدة الغسيل الكلوى وتزويدها بعدد (14) ماكينة + 14 كرسي لزيادة الطاقة الإستيعابية من 16 ماكينة إلى 30 ماكينة بالإضافة إلى عدد 2 ماكينة بالرعاية المركزة، إلى جانب إفتتاح وحدة صحة المرأة والتي تشتمل على: جهاز ماموجرام حديث للكشف على أورام الثدى، جهاز فحص موجات صوتية على الثدى، بالإضافة إلى عيادات ملحقة (عيادة لأمراض الثدى - عيادة تنظيم الأسرة).

كما تم إفتتاح وحدة مستقلة لأشعة الرنين المغناطيسى 1.5 تسلا، وإفتتاح وحدة التعقيم المركزى، وكذا رفع كفاءة وحدة المبتسريين "12 حضانة"، ورفع كفاءة وتطوير وحدة الطوارئ.

