نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "آثار القاهرة" تعلن عن تأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت كلية الآثار جامعة القاهرة، تأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول والتي كان مقررا لها يوم السبت 9-1-2021 سواء بكالوريوس أو دراسات عليا إلى ما بعد إجازة منتصف العام طبقا لتعليمات الجامعة بناء على قرارات الحكومة.



وأوضحت أن ذلك ياتي مع استمرار تدريس المقررات الدراسية أون لاين على منصة البلاك بورد.



وفي إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بإستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

وكما تقرر تأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.

