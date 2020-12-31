نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرارات عاجلة للمجلس الأعلى للجامعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ المجلس الأعلى للجامعات، عددا من القرارات المهمة عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وجاءت تلك القرارات كالتالي:

١- استكمال الدراسة بنظام التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.



٢- بالنسبة للامتحانات التي بدأت بأشكالها المختلفة (الطلاب والدراسات العليا أو تلك التي لم تبدأ بعد سيتم عقدها بعد انتهاء إجازة نصف العام يوم ٢٠ فبراير

إذا كانت بعض الكليات قد بدأت امتحانات العملي يستأنف الباقي منها بعد العودة من إجازة نصف العام.



٣- إذا كانت الامتحانات تجري إليكترونيا ببعض الكليات يتم استئنافها بعد العودة من الإجازة.



٤- تقوم كل وحدات الجامعة بتقليل الأعداد بالنسبة للعاملين وأعضاء هيئة التدريس مع تنظيم دولاب العمل بما لايخل بأداء العمل.



٥- يتم تعليق عمل القوافل حتى النصف الثاني من يناير.



٦- يتم إخلاء المدن الجامعية بهدوء ودون عجلة لتجنب الازدحام.

