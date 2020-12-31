نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: قرارات مجلس الوزراء اليوم ٣١/١٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة انعقد اليوم مجلس الوزراء المصري برئاسه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لمناقشه أوضاع البلاد في ظل ازمه فيروس كورونا المستجد واصدر المجلس عده قرارات هامه سوف نوضحها لكم القرارات التي تم إصدارها اليوم من مجلس الوزراء المصري وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لسن قانون لإنشاء صندوق للطوارئ الطبية. وينص مشروع القانون على أن “يتم تنفيذ أحكام القانون لإنشاء صندوق الطوارئ الطبية وإلغاء نظام صندوق صحة الأسرة بالمحافظة الذي أنشأه قرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 ، على أن يعاد رصيد هذه الحسابات إلى صندوق الطوارئ الطبية “. ينص القانون المنشئ لصندوق الاستجابة الطبية الطارئة على إنشاء “صندوق يسمى (صندوق الاستجابة الطبية للطوارئ) ، يكون له شخصية اعتبارية عامة ، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ، ويتبع رئيس الوزراء ، ويكون مقره في القاهرة.وبحسب القانون ، فإن الهدف من الصندوق هو الاستمرار في تمويل الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل للمواطنين ، لا سيما في إلغاء قوائم انتظار المرضى ومنع تكدسهم ، إضافة إلى دعم شراء الأدوية ، كما أنه يستجيب للتخصصات. الحوادث وحالات الطوارئ وحالات التمويل للرعاية التمريضية والعناية المركزة والأطفال الخدج والحروق وغيرها من الاحتياجات الجديدة حيث الأموال المالية المتاحة في ميزانية الدولة غير كافية.يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للصندوق ، والموافقة على الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذ ومتابعة وتقييم أعمال مجلس إدارة الصندوق ، وله اتخاذ القرارات اللازمة وفقاً لأحكام هذا القانون لتحقيق أهدافه. التمويل والإعداد لتقديم تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية يتضمن على وجه الخصوص إنجازاته في هذا الهدف القانوني

.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المراجعة الرابعة لاتفاقية منحة المساعدة للتعليم الأساسي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية ، والتي تم التوقيع عليها بالقاهرة في 29 يونيو 2020. يهدف التعديل الرابع لاتفاقية المساعدة إلى تقديم تبرعات إضافية بقيمة 15 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لمواصلة تحقيق هدف المشروع المتمثل في تحسين المهارات الأساسية للطلاب ومهارات القراءة للبالغين في مرحلة التعليم الأساسي. ومهارات الرياضيات وكذلك تدريب المعلمين الجدد ودعم الإصلاحات في إجراءات القراءة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالدورة السادسة لعقد تمويل التسهيل الهيكلي بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي بمبلغ 153 مليوناً و 475 ألف دينار عربي أي ما يقارب 630 مليون دينار. تم التوقيع بالدولار الأمريكي بالقاهرة بتاريخ 19/7/2020. يهدف العقد إلى تعزيز الوضع المالي الحالي وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة من خلال خطة إصلاح حكومية قائمة على جوانب متعددة ، بما في ذلك تعزيز عملية إعداد وتنفيذ الميزانية العامة ، وتطوير إدارة الضرائب وتعزيز إدارة المشتريات الحكومية ، وتعزيز نظام الضمان الاجتماعي. وتقوية الإدارة.

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الإدارة بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وتم التوقيع على التعديل بالقاهرة بتاريخ 29/6/2020 م. تحسين الوضع الصحي للفئة المستهدفة. يهدف التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة إلى تقديم تبرعات إضافية بقيمة 10 ملايين دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لمواصلة تحقيق أهداف المشروع ، والتي تشمل دعم جودة تنظيم الأسرة / خدمات الصحة الإنجابية وتحسين بعض السلوكيات الصحية وسياسات خطة الدعم وقرارات التبني.

وافق مجلس الوزراء على ضرورة قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوقيع المباشر على عقد مع شركة وطنية لأعمال التصميم والتنفيذ لتطوير وإصلاح مبنى بالقرب من جامعة القاهرة ، ليصبح مركزًا للابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال.

وافق مجلس الوزراء على خفض الحد الأدنى لمعدل القبول للجامعات المصرية ومؤسسات التعليم العالي التي استقبلت طلاب الثانوية العامة والأزهرية بشمال سيناء في العام الدراسي 2019-2020 بنسبة 2٪ ، بشرط أن يكون الطالب وولي أمره في شمال سيناء قبل الامتحان. سكان.

وافق مجلس الوزراء على تجديد العقد بين محافظة شمال سيناء وشركة خدمات التمريض للقيام بأعمال نظافة بالعريش لمدة خمس سنوات اعتباراً من 16/2/2021 بنفس الشروط وبنفس سعر العقد.

اتخذ مجلس الوزراء قرارا صادر عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في دورتها السابعة والستين في 27 يوليو 2020 ، وأصدر 27 توصية.

وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرارين من رئيس مجلس الوزراء يتعلقان بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعة الصادر بالمرسوم رقم 49 لسنة 1972 بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2018 وتأسيس الرياضة بجامعة بنها. كلية (بنات) ، ونقح اسم الكلية الرياضية (بنين) ؛ فأصبح “كلية الرياضة بجامعة بنها”. كما وافق مجلس الإدارة على تعديل مسمى كلية الدراسات الآسيوية المتقدمة بجامعة الزقازيق لتصبح “الكلية العليا للدراسات الآسيوية”.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمساعدة الإنمائية. وينص مشروع القرار على إعادة تنظيم الوكالة التنفيذية للمساعدة الإنمائية وفقا لأحكام هذا القرار ، على أن يتم تنفيذها بشكل مستقل من حيث التكنولوجيا والمالية والإدارة ، وترفع تقاريرها إلى وزير التعاون الدولي. تهدف الوحدة إلى تحقيق أقصى استفادة من المساعدات الرسمية المقدمة إلى جمهورية مصر العربية من خلال تنفيذ واستكمال الأعمال المتعلقة بتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو المشاريع التنموية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو مانحين آخرين. وفي النهايه نرجوا ان نكون قد اوضحنا لكم كافه قرارات اليوم والله الموفق والمستعان.

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