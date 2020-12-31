نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام لجميع أنواع التعليم بعد اجتماع الحكومة اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأجيل الامتحانات خبر تم تداوله اليوم الخميس الموافق 31 من شهر ديسمبر آخر يوم في أيام العام الحالي وهو الخبر الذي قد تداولته جميع الصحف الالكترونية منذ أقل من نصف ساعة، بعد الانتهاء من اجتماع الحكومة الذي تم انعقاده اليوم حيث بدء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتقديم بتهنئة إلي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد 2021 ميلادية، وتقديم التهنئة إلي الوزراء وجميع الأفراد في جمهورية مصر العربية، داعياً الله عز وجل أن يكون العام الميلادي الجديد عام خير علي مصر وعلي جميع دول العالم العربية والأجنبية وان يتم التخلص من أزمة انتشار كورونا في العام الجديد كما تم الإشارة في خلال الاجتماع إلي بدء المرحلة الثانية من مبادرة فخامة الرئيس السيسي ” حياة كريمة” و التي تهدف إلي تطوير الريف المصري ورفع مستوي الخدمات المقدمة للشعب المصري، علي أن يكون البدء في تنفيذ هذه المبادرة خلال الأيام القلية القادمة.

تأجيل الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام

وفي خلال الاجتماع قد قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي إلي الإشارة إلي تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وانه بناء علي القلق الشديد و الحرص علي صحة وسلامة أبنائنا من الطلبة و الطالبات وجميع أعضاء هيئة التدريس و المعلمين فقد وافق مجلس الوزراء علي استكمال الدراسة عن بعد وذلك ابتداء من يوم السبت المقبل و الموافق 2/ من شهر يناير للعام الجديد 2021 ميلادية وحتي نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والعمل علي استيفاء المتطلبات الأساسية و الحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وبناء قد تم الموافقة علي قرار تأجيل جميع الامتحانات و التي كان من المقرر بدء تلك الامتحانات خلال الأيام القليلة القادمة إلى ما بعد إجازة منتصف العام، علي أن يتم تأجيل الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام لجميع أنواع التعليم بجميع مستوياته، علي أن يتم انعقاد امتحانات نصف العام للصف الأول الثانوي و الصف الثاني الثانوي عن بعد في المنزل بنظام التابلت وسوف يتم تحديد المواعيد للمرحلة الثانوية فيما بعد

تأجيل الامتحانات وإيقاف الدراسة بالجامعات من السبت المقبل

وقد أعرب رؤساء الجامعات الحكومية و الخاصة بدعم واحترام قرارات رئيس مجلس الوزراء وتحويل الدراسة عن بعد وتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020 إلي ما بعد إجازة نصف العام مع التأكيد علي انه سيتم بالفعل انعقاد تلك الامتحانات بعد فترة إجازة نصف العام ، وانه سيتم استكمال الدراسة عن بعد عن طريق المنصات الالكترونية الخاصة بالتعليم الجامعي .