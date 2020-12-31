نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قرارات مجلس الوزراء اليوم بتأجيل الامتحانات لما بعد أجازة نصف العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرارات مجلس الوزراء اليوم الخميس الموافق 31 من شهر ديسمبر 2020، جاءت القرارات صارمة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارات خاصة بسير العملية التعليمية وامتحانات الفصل الدراسي الأول، كما أصدر قرارات أخرى تخص قانون التصالح ومد فترة التصالح في مخالفات البناء، لذلك سنتناول في حيثيات هذا المقال القرارات التي تم إصدارها مؤخراً بالتفصيل، كما سنتعرف علي موعد امتحانات الفصل الدراسي الجديد.

قرارات مجلس الوزراء اليوم

استهل رئيس مجلس الوزراء المصري “الدكتور مصطفي مدبولي” اليوم حديثه بتوجيه التهنئة والشكر للرئيس “عبد الفتاح السيسي” والوزراء وأعضاء الحكومة المصرية والعاملين بكافة المؤسسات الحكومية وجموع الشعب المصري الكريم بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعياً الله عز وجل أن يزيل غمة الوباء وأن يكون العام الجديد عام خير وسرور على مصر كلها والبشرية أجمعين.

حيث صرح الدكتور مصطفي مدبولي بالبدء في إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية المنشودة “حياة كريمة“، حيث سيتم البدء في تنفيذ هذه المبادرة خلال الأيام القليلة القادمة، والتي ستقوم بدورها في تطوير الريف المصري ورفع مستوى الخدمات المقدمة لأبناء مصر مما سيعود على أكثر من 18 مليون مصري بالخير والنفع.

كما أشار بأن هناك توجيهاً صريحاً من رئيس الجمهورية يؤكد فيه على ضرورة الاعتماد على المكونات المحلية الاعتماد الكامل على منظومة الشراء المركزي في تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” الهامة، وذلك بهدف تطوير وتقدم التصنيع الوطني المحلي ، وذلك من خلال استخدام منتجات محلية تتمثل في (كابلات الكهرباء – محطات المياه والصرف الصحي وغيرها).

وفي أثناء الاجتماع قام الدكتور مصطفى مدبولي بالتأكيد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الوزراء التي تتعلق بشأن مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، حيث شدد على ضرورة تخفيض أعداد الموظفين في كافة الوزارات والمحافظات والمؤسسات الحكومية في مصر، وذلك من خلال تناوب العاملين بالمؤسسات الحكومية في الحضور، وذلك في ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا”.

كما أكد على أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء تعمل بشكل دوري على تلقى كافة الشكاوى والمقترحات من أي جهة بهذا الخصوص، وسيتم مناقشته فوراً لاتخاذ الإجراء المناسب.

أما بالنسبة لباقي القرارات فقد قام مدبولي بفرض غرامات فورية سيبدأ تنفيذها الأحد المقبل ضد من يخالف تنفيذ الإجراءات الاحترازية الموجودة وبدون استثناء أن جهة من فرض الغرامة في حيت صدور أي مخافة منها، وأكد على ذلك بأنه قد صدر قرار من وزير العدل المصري بشان الضبطية القضائية لمن سيتولى تنفيذ قرارات الغرامة الفورية، وبذلك يكون قد قام بمنع إقامة احتفالات أو تجمعات بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة.

تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الاول في مصر 2021

قام الدكتور مصطفي مدبولى بإصدار قرارات خاصة بمنظومة التعليمية بمصر، وقد جاء القرار بأنه قد وافق مجلس الوزراء على كافة المقترحات الذي تقدمت بها كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بشأن استكمال تدريس كافة المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 / 2021 عن طريق استخدام نظام التعليم عن بعد، وذلك بشرط استيفاء الحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

واستكمالاً للقرارات فقد تم تأجيل كافة الامتحانات التي كان من المؤكد البدء في عقدها هذا الفصل لما بعد انتهاء أجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.

قرارات مجلس الوزراء بشأن مخالفات البناء

تطرقت قرارات مجلس الوزراء اليوم إلى عدة قضايا منها قضية مخالفات البناء وقانون التصالح، فقد أصدر المجلس قرار بمد فترة التصالح على مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، وذلك بصورة نهائية أي انه لن يتم مدها مرة أخرى، حيث ستنتهي فترة التصالح آخر شهر مارس 2021 المقبل.

وطبقاً لقانون التصالح على مخالفات البناء، فإنه يجب على المواطن المتصالح أن يقوم بسداد نسبة قدرها 30% من قيمة للتصالح كجدية تصالح ،وذلك إذا قام المواطن بالسداد في شهر يناير 2021، أما إذا قام المواطن بالسداد في شهر فبراير 2021 فإنه سيقم بسداد نسبة قدرها 35% من قيمة المبلغ المطلوب، كما سيقوم بسداد 40% من قيمة المخالفة إذا قام بالسداد في شهر مارس 2021، وهذه القرارات قد اختلفت عن القرارات سبق إقرارها خلال الأشهر الماضية في النسبة التي يتم دفعها كجدية للتصالح.

وبذلك نكون قد انتهينا من توضيح كافة القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء بخصوص المنظومة التعليمية والقانون التصالح على مخالفات البناء بجمهورية مصر العربية.