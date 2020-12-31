انت الان تتابع تفاصيل خبر مد فترة التصالح في مخالفات البناء.. والحكومة تُحدد نسب جديدة للتصالح والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماع اليوم على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة ثلاثة أشهر، وجاء القرار حرصاً من الحكومة الحالية على رفع العبء والمعاناة عن العديد من المواطنين خلال هذه الفترة بالتزامن مع مواجهة الدولة لتداعيات فيروس كورونا كوفيد-19، ومنع انتشاره بين جميع المواطنين المصريين، وتنتهي تلك الفترة في آخر شهر مارس القادم 2021، وذلك وفقاً لقانون المصري.

التصالح في مخالفات البناء

وتقوم الحكومة خلال هذه الفترة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء مع تنفيذ اللائحة الخاصة به، ومنها أن يسدد المتقدم للتصالح نسبة 30% من قيمة التصالح لجدية للتصالح خلال هذه الفترة، وذلك في حال التقدم بها في شهر يناير القادم 2021.

أما إذا قام المتصالح بالسداد في شهر فبراير 2021 فغنه سوف يقوم بسداد نسبة 35%، اما في شهر مارس لإنه سيقوم بسداد نسبة 40% من قيمة التصالح، وذلك بدلاً من 25% التي سبق وأقرها مجلس الوزراء على المتقدمين للتصالح خلال الأشهر الماضية.

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ويحرص مجلس الوزراء الحالي على رفع العبء عن المواطنين خلال هذه المرحلة، ويجب على جميع الراغبين للتقدم في التصالح انتهاز تلك الفرصة والتقدم خلال هذه المرحلة والتي أكدت الحكومة أن هذا التأجيل بشكل نهائي، وذلك قبل تطبيق الغرامات المالية والحكام القضائية على المخالفين.