انت الان تتابع تفاصيل خبر عاجل.. الرئيس يوجه بعقد امتحانات أولى وتانية ثانوي من المنزل بنظام التابلت والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدر الرئيس السيسي توجيهاته منذ قليل بـ عقد امتحانات أولى وتانية ثانوي من المنزل، وذلك بنظام التابلت، وأوردت قناة إكسترا نيوز الخبر الآن عبر شاشتها، ومن المقرر أن يخرج الدكتور طارق شوقي مؤتمراً صحفياً للكشف عن تفاصيل القرار.

الرئيس يوجه بـ عقد امتحانات أولى وتانية ثانوي من المنزل

هذا وقد أصدر مجلس الوزراء قرارات هامة اليوم الخميس 31 ديسمبر خلال اجتماعه، وكان من أبرز قراراته تأجيل امتحانات الترم الأول لجميع المراحل الدراسية، وذلك لما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي، وتطبيق القرار على كافة أنواع التعليم بجميع مستوياته، الأمر الذي لاقى استحساناً كبيراً من الطلاب وأولياء الأمور.

وجاء قرار اليوم بـ عقد امتحانات أولى وتانية ثانوي من المنزل، حرصاص على الطلاب وأولياء الأمور بعد انتشار فيروس كورونا وزيادة أعداد الإصابات، والحديث عن سلالات جديدة وقيام بعض الدول باتخاذ قرارات حازمة للسيطرة على أوضاع الوباء.

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كما اتخذ مجلس الوزراء قرارات أخرى، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالتعامل بكل حزم مع مخالفي الإجراءات الإحترازية، وللمزيد من خلال هذا الرابط.