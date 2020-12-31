عاجل.. تعديل مواعيد إجازة نصف العام 2021 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي

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محمد سياف - ابو ظبي - تعديل مواعيد إجازة نصف العام 2021، بعد قرار الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بتأجيل الامتحانات في المدارس والجامعات حتى إلى ما بعد إجازة نصف العام، وذلك على خلفية تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وخاصة أن الموجة الثانية هي اشد من الموجة الأولي وسريعة الانتشار، قرر وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي تعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2021، حيث تقرر تعديل مواعيد إجازة نصف العام بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

التعليم تعلن تعديل مواعيد إجازة نصف العام 2021:-

بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد مشاورات بين كلاً من وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2021، وذلك كما يلي:-

ستبدأ إجازة نصف العام الدراسي اعتباراً من 16 يناير الجاري وحتى 20 فبراير المقبل بدلاً من 23 يناير وحتى 9 فبراير كما كان مقرراً في الخريطة الزمنية المعتمدة سابقاً.

حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم استكمال الدراسة حتى 16 يناير 2021 وذلك عن بعد ثم تبدأ بعد ذلك إجازة نصف العام الدراسي حتى 20 فبراير المقبل، لتبدأ بعدها تحديد مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي 2020 والتي تأجلت من يوم 16 يناير المقبل إلى ما بعد 20 فبراير المقبل.

تأتي تلك القرارات الجديدة من قبل مجلس الوزراء على خلفية تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وفقاً لأحدث تقارير وزارة الصحة وخوفاً على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمعلمين والسادة أولياء الأمور.