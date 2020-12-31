طارق شوقى : سنمد الطلاب بنماذج إرشادية للامتحانات

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفى، أن هناك توجيهات رئاسية بعدم نزول الطلاب إلى المدارس، والتعليم عن بعد، مشيرا إلى أنه جرى توفير مصادر تعلم جديدة لمساعدة الطلاب على استكمال المحتوى الدراسى.

وأوضح شوقى، أنه جرى تجميع كل منصات التعليم عن بعد فى منصة التعليم المصرى eduhub.