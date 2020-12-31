التعليم العالى: استكمال الدراسة عن بعد وتأجيل جميع الامتحانات

جدة - نرمين السيد - عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا طارئا، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وثمن المجلس التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، والتى جاءت حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات، والتى تنص على الآتى:

- استكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكترونى بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة ابتداء من يوم السبت الموافق 2 يناير، وحتى يوم السبت 16 يناير 2020.

- بدء اجازة منتصف العام اعتبارا من السبت 16 يناير 2020، وحتى السبت 20 فبراير 2020.

- تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية فى جميع مراحل التعليم الجامعى والدراسات العليا، فى كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسى.

- تشكيل لجنة تتولى متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات، والرد على أى استفسارات تتعلق بتطبيق القرارات، وتذليل كافة العقبات التى قد تواجه تطبيق القرارات.

- وقف وتعليق جميع الأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات داخل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الحكومية والخاصة.