النشرة المرورية : كثافات أعلى دائرى المنيب ووسط المدينة وسيولة بـ26 يوليو

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الحركة المرورية، اليوم الخميس، تشهد معدلات سير تتراوح بين 70 إلى 75%، خاصة مع توافد المواطنين على مواقف الوجهين البحرى والقبلى، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.





وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه الإعلامية شيماء حافظ، والإعلامى محمد نشأت، أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود مرزوق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية ونشر الخدمات.

وأضاف صابر أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام بمحور أبو قير، عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وبعض الأحجام بمحور قناة السويس عند منطقة محرم بك للمتجه إلى كورنيش الإسكندرية، ومحافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع الجلاء فى اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا.

وتابع صابر أن، محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى مدينة المنصورة فى شارعى جيهان والمشاية، كما تشهد محافظة بورسعيد بعض الأحجام فى شارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية.

وأشار صابر إلى أن، بعض قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، تشهد بعض أعمال التوسعة والتطوير، وينتج عنها ظهور بعض الأحجام، ومن أبرزها أعلى الدائرى للنازل على موقف المنيب، وأعلى الدائرى للخارج من نفق السلام ومتجه لموقف المرج.

ولفت صابر إلى أن الحركة المرورية فى محور 26 يوليو تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، مضيفا أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تشهد فقط بعض الأحجام فى شارع فيصل، للقادم من الدقى، ناصحا بسلوك شارع الهرم، وسط انتشار الخدمات المرورية لإدارة مرور الجيزة، تنفيذا لتعليمات اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة.

ونوه صابر إلى أن محافظة القاهرة، تشهد بعض الأحجام فى شارع صلاح سالم، نتيجة وجود أعمال توسعة وتطوير بمحور الفردوس، ناصحا باستخدام محور النصر بديلا عنه فى هذا التوقيت، ناصحا بتجنب كوبرى أكتوبر و15 مايو، واستخدام كبارى: "الجلاء، الجامعة، عباس و الساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

ونصح صابر بتجنب محور الفنجرى، للخارج من مدينة نصر الآن ومتجه إلى مناطق الحدائق والزاوية، وسلوك شارعى لطفى السيد وأحمد سعيد، مشيرا إلى وجود تعطل أتوبيس أعلى كوبرى أكتوبر، فى منزل جعفر قبل منطقة غمرة، وتم الانتهاء منه.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، بوجود بعض الأحجام، بوسط المدينة فى شارع الأزهر، ناصحا باستخدام شارع الجيش، للمتجه إلى مناطق العتبة والموسكى.