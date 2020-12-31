تعليق حضور الطلاب بجامعة الأزهر واستكمال الدراسة عن بعد

جدة - نرمين السيد - وقال المحرصاوى فى بيانه، اليوم الأحد، إن إجازة نصف العام ستبدأ من 6 فبراير المقبل وتنتهى يوم 18 من نفس الشهر، وذلك فى إطار مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وحفاظًا على صحة العاملين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، كما تقرر تخفيض العمالة بالكليات بما يضمن سير العمل، وحتى صدور تعليمات أخرى.

وأكد المحرصاوى على استكمال التدريبات العملية والإكلينيكية بالكليات عند العودة بعد إجازة نصف العام، مشيرًا إلى وقف جميع الأنشطة وتعليقاتها حتى نهاية الفصل الدراسى الأول.