جدة - نرمين السيد - وقال المحرصاوى فى بيانه، اليوم الأحد، إن إجازة نصف العام ستبدأ من 6 فبراير المقبل وتنتهى يوم 18 من نفس الشهر، وذلك فى إطار مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وحفاظًا على صحة العاملين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، كما تقرر تخفيض العمالة بالكليات بما يضمن سير العمل، وحتى صدور تعليمات أخرى.
وأكد المحرصاوى على استكمال التدريبات العملية والإكلينيكية بالكليات عند العودة بعد إجازة نصف العام، مشيرًا إلى وقف جميع الأنشطة وتعليقاتها حتى نهاية الفصل الدراسى الأول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعليق حضور الطلاب بجامعة الأزهر واستكمال الدراسة عن بعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.