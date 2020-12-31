حصاد مرصد الأزهر 2020.. 5.388 تقريرا دوريا و93 حملة توعية بـ12 لغة

جدة - نرمين السيد - أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، تقريرًا مفصلًا حول أهم إصدارات المرصد وتقاريره ومشاركاته، وأبرز الزيارات التى استقبلها والملفات التى تناولها بالدراسة والتحليل خلال عام 2020.





وذكر التقرير أن المرصد أصدر خلال هذا العام، 5.388 تقريرًا دوريًّا ما بين تقريرٍ يومى وأسبوعى ونصف شهرى وشهرى، بالإضافة إلى المجلة والتقرير الشهرى المجمَّع اللذين يصدران عن المرصد.

وأضاف التقرير أن عدد المتابعات والأخبار التى أعدتها وحدات المرصد على صفحات التواصل الاجتماعى بلغت 900 منشور باللغة العربية و1.660 منشورًا بـ11 لغة أجنبية، كما نشر المرصد 150 تقريرًا ومقالًا باللغة العربية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، إضافة إلى 464 آخرين باللغات الأجنبية.

وأشار التقرير إلى أن المرصد أصدر 36 كتابًا ودراسة على مدار عام 2020 والتى تناولت معظم الملفات التى يعمل عليها المرصد، كما أطلق 93 حملة توعويَّة بـ12 لغة، ونظَّم 25 ندوة وورشة عمل داخلية، و16 برنامجًا تدريبيًّا، لافتًا إلى أن المرصد استقبل 70 زيارة من شخصيات عامة محلية وعالمية وسياسيين بارزين، وممثلين عن منظمات دولية، وأنه شارك فى أكثر من 35 فعالية محلية ودولية، و70 ظهورًا إعلاميًّا.

يذكر أن مرصد الأزهر الذى افتتحه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى 3 يونيو 2015، ليكون عين الأزهر الناظرة إلى العالم، قد واصل عمله خلال عام 2020 رغم جائحة "كورونا" التى ضربت العالم، ولم يتوانَ عن أداء مهامه الرئيسة، والتى تُعنى بمكافحة الفكر المتطرف، ومتابعة أحوال الإسلام والمسلمين فى أرجاء العالم، ودعم القضية الفلسطينية، ومساندة الأزمات والقضايا الإنسانية.