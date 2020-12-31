صور .. وزير الطيران يتابع استعدادات استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد

جدة - نرمين السيد - أجرى الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران جولة تفقّدية، صباح اليوم، جولة تفقدية لمركز العمليات المتكامل لمصر للطيران IOCC، ومبنى الركاب رقم 3 وصالة 4 بمطار القاهرة الدولى لمتابعة حركة العمل داخل المطار، والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى يتم اتباعها مع المسافرين والعاملين داخل المطار للوقاية من فيروس كورونا، والوقوف على استعدادات المطار لاستقبال ضيوف مصر من الوفود والمنتخبات المشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المقامة فى الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021.





جاء ذلك فى إطار الزيادة النسبية فى الحركة الجوية التى تشهدها المطارات المصرية مقارنة بالأشهر الماضية، وذلك تزامنا مع أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية. بدأت الجولة بتفقد الوزير مركز العمليات المتكامل لمصرللطيران IOCC لمتابعة انتظامية حركة تشغيل الرحلات، حيث من المقرر أن تسير الشركة الوطنية مصرللطيران اليوم 61 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى، كما زار مبنى الركاب "رقم 3" للوقوف على انتظامية حركة السفر والوصول داخل الصالات، كما تفقد كاونترات المحطة والجوازات، والأسواق الحرة واستراحات الخدمة المميزة واستراحات درجة رجال الأعمال. وتابع عنبة :" أعمال التعقيم والتطهير والفحص الصحى للركاب، وعمل منظومة الكاميرات الحرارية داخل صالات السفر والوصول". ومن ناحية أخرى، اطمأن الوزير على الاستعداد لاستقبال البعثات والوفود المشاركة فى بطولة كأس العالم لكرة اليد بصالة 4، حيث سيصل منتخب اليابان أول المنتخبات المشاركة فى البطولة يوم الأحد المقبل، يليها باقى المنتخبات. وأشاد الوزير بالتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية، ووجه بتقديم الدعم الكامل لضيوف مصر المشاركين فى هذا الحدث العالمى وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لهم للخروج بصورة مشرفة تليق بصورة جمهورية مصر العربية أمام العالم. وقدم الوزير التهنئة لجميع العاملين ورجال الشرطة بمناسبة حلول العام الجديد، وأثنى على جهودهم الكبيرة فى العمل فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، والتزامهم التام بتطبيق الإجراءات الوقائية، وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات وكل التسهيلات للمسافرين متمنياً لهم فى ختام الجولة أن يكون العام الجديد عام خير وبركة على مصرنا الغالية وأن يرفع الله هذا الوباء، ويحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

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