طارق شوقى: استكمال المناهج أون لاين بدون محذوفات عبر المنصات والقنوات التعليمية

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة وفرت منصات كثيرة للطلاب منها منصة أدمودو والقنوات التعليمية وحصص مصر، مؤكدا أن الاستثمار فيها يتيح للوزارة استكمال العام الدراسى بصورة مرنة، موضحا أن الطلاب فى المرحلة الثانوية لديهم أجهزة تابلت وشرائح نت، مشيرا إلى أن هناك منصات كثيرة للطلاب، قائلا:" نستكمل المنهج بدون محذوفات.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بأن تكون أجازة نصف العام الدراسي من 16 يناير وحتى 20 فبراير المقبلين، كما وجه باستكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل اعتبارا من الثانى من يناير المقبل.

كانت الحكومة، أكدت أنه فى إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذى تقدمت به كل من وزارتى التعليم العالى والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي2020/ 2021 بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الإمتحانات التى كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.