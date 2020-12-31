طارق شوقى: "عايزين نساعد بعض ونستكمل العام الدراسى"

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن القنوات التعليمية مصادر أساسية للطلاب يستطيع أى طالب استخدامها عليها جميع المناهج، إضافة إلى منصة "ذاكر" المتاحة للطلاب من أولى ابتدائى حتى الثانوية العامة، قائلا: منصات والقنوات التعليمية استثمار الدولة منذ 3 سنوات، مشيرا إلى أن هناك أيضا منصات البث المباشر ومنصة التعلم ومكتبة حصص مصر مستواها عالى جدا يدرس فيها خبراء من مركز تطوير المناهج لمساعد الطلاب على فهم أسئلة التقييم الجديد فى الثانوى العام والشهادة الإعدادية.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفى، لن يكون الطالب فى حاجة إلى النزول من المنزل، موضحا أن الطلاب فى الصفوف الأولى ليسوا فى حاجة للنزول ولن تعقد لهم امتحانات، موضحا أن استكمال المناهج سيكون حتى 16 يناير، مشدد على أن تأجيل الامتحانات لما بعد منتصف العام بسبب كورونا بعدها سيتم تقدير الموقف، قائلا: كل المطلوب هو الالتزام بتوجيهات الرئيس بعد نزول أى طالب والاكتفاء بالتعلم عن بعد والامتحانات كلها تم تأجيلها لما بعد منتصف العام، مشيرا إلى أن القرار يهدف إلى الحفاظ على صحة الجميع من طلاب ومعلمون، مع توفير نماذج استرشادية على موقع الوزارة لمساعد الطلاب وسيتم افتتاح منصة أدمودو للتواصل بين الطلاب والمعلمين وعايزين نساعد بعض بدون إصابات وأيضا يتم إنقاذ العام الدراسى فى استكماله.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون أجازة نصف العام الدراسي من 16 يناير وحتى 20 فبراير المقبلين، كما وجه باستكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل اعتبارا من الثانى من يناير المقبل.

كانت الحكومة، أكدت أنه فى إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذى تقدمت به كل من وزارتى التعليم العالى والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي2020/ 2021 بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الإمتحانات التى كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.