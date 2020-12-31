المجلس الأعلى للجامعات: تطبيق قرار تأجيل الامتحانات على طلاب الدراسات العليا

قال الدكتور عبد الرازق يوسف الدسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ وعضو المجلس الأعلى للجامعات، أن قرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول واستكمال المقررات الدراسية "أون لاين" سيتم تطبيقه على طلاب الدراسات العليا على مستوى الجامعات أيضًا.

وأضاف الدكتور عبد الرازق يوسف الدسوقى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المجلس الأعلى للجامعات لم يصدر قرار بشأن إخلاء المدن الجامعية، ولكن نظرا لكون الدراسة ستتم "أون لاين" خلال الفترة المقبلة فلا داعى لتواجد الطلاب بالمدن الجامعية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه فيما يخص الكليات التى بدأت بها الامتحانات سواء الشفوى أو العلمى، سيتم استكمال الامتحانات المتبقية بها بعد العودة من إجازة الفصل الدراسى الأول، ولن يتم امتحان الطلاب فى المقررات التى تم امتحانها قبل الإجازة.

وكان مجلس الوزراء أعلن انه فى إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذى تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الامتحانات التى كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته.