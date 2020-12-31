الخارجية: تصريحات متحدث الخارجية الإثيوبية حول مصر غير مقبولة وتعد تجاوزا سافرا

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، إن تصريحات المتحدث باسم وزارة خارحية إثيوبيا حول مصر غير مقبولة وتعد تجاوزًا سافرًا.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية -في بيان اليوم الخميس تعقيبًا على ما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية والذي تطرق للشأن الداخلي المصري- إن هذه التصريحات تمثل خروجًا فجًا عن الالتزامات الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والذي ينص بوضوح في مادته الرابعة على التزام الدول الأعضاء بعدم التدخل في الشئون الداخلية لدولة أخرى، وتعد خروجًا عن القيم الإفريقية العريقة التي تزكي الإخاء واحترام الآخر.



وشدد المتحدث الرسمي على أن مثل هذا التهجُم على الدولة المصرية والتجني في تناول شئونها الداخلية لا يمثل سوى استمرار لنهج توظيف النبرة العدائية وتأجيج المشاعر لتغطية الإخفاقات الإثيوبية المتتالية على العديد من الأصعدة داخليًا وخارجيًا؛ في حين أن مصر آثرت الامتناع دومًا عن التطرق بأي شكل للأوضاع والتطورات الداخلية في أثيوبيا.



وأوضح حافظ أنه أنه كان من الأجدر على المتحدث الإثيوبي الالتفات إلى الأوضاع المتردية في بلاده التي تشهد الكثير من النزاعات والمآسي الإنسانية التي أفضت إلى مقتل المئات وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء، وآخرها ما يدور في إقليميّ (تيجراي) و(بني شنقول) على مرأىَ ومسمع من الجميع، وكذا ما يشهده إقليم (أوروميا) من توتر وعدم استقرار متواصليّن. فضلًا عن الممارسات الإثيوبية العدائية المتواصلة إزاء محيطها الإقليمي، بما في ذلك ما يشهده الشريط الحدودي مع السودان مؤخرًا من أعمال عسكرية وتوتر متصاعد.