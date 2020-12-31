مدير صندوق مكافحة الإدمان يكشف عن أكثر محافظة فقيرة في علاج المدمنين

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، أن محافظة سوهاج، من أعلى المحافظات في مشكلة المخدرات، وبالتالي لدينا جهد لإنشاء مركز علاجي بها، وسيقوم الصندوق بتوفير خدمة الخط الساخن.

وأضاف "عثمان"، فى حواره لـ "دوت الخليج" أنه يوجد لدينا في محافظة المنيا، منارة علاجية عالية جدا بمركز العزيمة، والذي يحتوي على 126 سريرا ويقدم خدمة بمكان في غاية الأهمية، كما أننا في الفترة القادمة سنتوسع في المراكز العلاجية بمحافظات الصعيد

وأشار "عثمان"، أننا قمنا هذا العام بافتتاح فروع تقدم خدمات العلاج بمحافظة البحر الأحمر بشكل كبير ويخدم محافظات جنوب الصعيد، ولكن في 2021 سيتم افتتاح مركز في محافظة قنا بالتعاون مع كلية طب جامعة جنوب الوادي.

وأضاف: "قمنا بالبدء في تجربة حملات طرق الأبواب في حي الأسمرات، بتكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسنقوم بتعميمها على مستوى أكبر في المرحلة القادمة، وخلال 3 أشهر الماضية هناك أكثر من 10 آلاف زيارة منزلية بعد تدريب متطوعين من حي الأسمرات ونقوم بتهيئتهم على إيصال رسائل الوقاية بمهارات التواصل، وحزمة كاملة من المعلومات المتعلقة بالمخدرات، وهم كانوا بالنسبة لنا المنارة التي تنشر الوعي داخل المنطقة".

وأكمل قائلا: "قمنا بافتتاح عيادة داخل حي الأسمرات، وهذه العيادة استقبلت ما يقرب من 300 مريض خلال 3 شهور"، كما أوضح أنه يتم تحويل هؤلاء المرضى على المستشفيات الشريكة مع الصندوق أو المستشفيات التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وقال: "هذه التجربة كانت تجربة مهمة جدا سيتم تعميمها خلال عام 2021، وتعزيز ثقافة مواجهة تعاطي المخدرات ورفضها داخل المناطق المطورة، وهذا نموذج مهم، لاهتمام الدولة للارتقاء بالخصائص السكانية".

واختتم حديثه قائلا: "مصر لا تركز على الاستثمار في الحضر فقط، ولكن تركز في الأساس على الاستثمار في البشر، وهذا نموذج مهم جدا نقوم بتطبيقه كصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في المناطق السكنية الجديدة بديلة العشوائيات".