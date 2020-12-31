تجاوز غير مقبول.. الخارجية: التهجم على مصر استمرار للنهج العدائي لتغطية الإخفاقات الإثيوبية

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ على إدانة تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية والتي تطرق فيها للشأن الداخلي المصري، واصفا إياها التي بالتجاوز السافر، وبغير المقبولة جملةً وتفصيلًا.

ووصف السفير أحمد حافظ تصريحات نظيره الإثيوبية بأنها تمثل خروجًا فجًا عن الالتزامات الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والذي ينص بوضوح في مادته الرابعة على التزام الدول الأعضاء بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، ويعد خروجًا عن القيم الأفريقية العريقة التي تزكي الإخاء واحترام الآخر.

كما شدد المتحدث الرسمي على أن مثل هذا التهجُم على الدولة المصرية والتجني في تناول شؤونها الداخلية لا يمثل سوى استمرار لنهج توظيف النبرة العدائية وتأجيج المشاعر لتغطية الإخفاقات الإثيوبية المتتالية على العديد من الأصعدة داخليًا وخارجيًا؛ في حين أن مصر آثرت الامتناع دومًا عن التطرق بأي شكل للأوضاع والتطورات الداخلية في أثيوبيا

أضاف أنه كان من الأجدر على المتحدث الإثيوبي الالتفات إلى الأوضاع المتردية في بلاده التي تشهد الكثير من النزاعات والمآسي الإنسانية التي أفضت إلى مقتل المئات وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء، وآخرها ما يدور في إقليميّ تيجراي وبني شنقول على مرأىَ ومسمع من الجميع، وكذا ما يشهده إقليم أوروميا من توتر وعدم استقرار متواصليّن.

هذا، فضلًا عن الممارسات الإثيوبية العدائية المتواصلة إزاء محيطها الإقليمي، بما في ذلك ما يشهده الشريط الحدودي مع السودان مؤخرًا من أعمال عسكرية وتوتر متصاعد.