أهم الأخبار.. تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول.. مصر تدين تصريحات إثيوبيا.. براءة رامز جلال

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، من صباح اليوم الخميس، عددًا من الموضوعات المميزة نعرضها من خلال التقرير التالي..

4 قرارات جديدة لـ الرئيس السيسي حول موقف الدراسة وامتحانات نصف العام

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة قرارات هامة، بشأن الموقف الدراسي وامتحانات نصف العام الدراسي المنتظر إجراؤها خلال الأسابيع القليلة القادمة لطلاب الجامعات والمدارس.. مزيد من التفاصيل إضغط هنا

تأجيل الامتحانات لـ بعد إجازة نصف العام.. واستكمال الدراسة بنظام التعليم عن بعد من السبت المقبل

عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء ، بمقر المجلس عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.. لمزيد من التفاصيل إضغط هنا

10 قرارات جديدة.. وزير التعليم يحسم الجدل حول مصير الدراسة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه تم التوافق على حزمة من الإجراءات التي تم عرضها على مجلس الوزراء اليوم.. مزيد من التفاصيل إضغط هنا

أول تعليق من الأزهر علي قرارات تأجيل الامتحانات