نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، من صباح اليوم الخميس، عددًا من الموضوعات المميزة نعرضها من خلال التقرير التالي..
4 قرارات جديدة لـ الرئيس السيسي حول موقف الدراسة وامتحانات نصف العام
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة قرارات هامة، بشأن الموقف الدراسي وامتحانات نصف العام الدراسي المنتظر إجراؤها خلال الأسابيع القليلة القادمة لطلاب الجامعات والمدارس.. مزيد من التفاصيل إضغط هنا
تأجيل الامتحانات لـ بعد إجازة نصف العام.. واستكمال الدراسة بنظام التعليم عن بعد من السبت المقبل
عقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء ، بمقر المجلس عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.. لمزيد من التفاصيل إضغط هنا
10 قرارات جديدة.. وزير التعليم يحسم الجدل حول مصير الدراسة
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه تم التوافق على حزمة من الإجراءات التي تم عرضها على مجلس الوزراء اليوم.. مزيد من التفاصيل إضغط هنا
أول تعليق من الأزهر علي قرارات تأجيل الامتحانات
أعلن الازهر الشريف، التزامه بقرارات رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بتأجيل الامتحانات وتطبيق الدراسة عن بعد، لمراحل التعليم الجامعي والتعليم قبل الجامعي.. مزيد من التفاصيل إضغط هنا
براءة رامز جلال ومالك قناة من الاعتداء على الملكية الفكرية
قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، ببراءة الفنان رامز جلال ومالك قناة "ام بي سي" لاتهامهم بالاعتداء على الملكية الفكرية.. مزيد من التفاصيل إضغط هنا
رسميًا.. يوسف أوباما يجدد تعاقده مع الزمالك لمدة 3 مواسم
نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في تجديد عقد يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل.. مزيد من التفاصيل إضغط هنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار.. تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول.. مصر تدين تصريحات إثيوبيا.. براءة رامز جلال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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فاطمة نصر
محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو
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