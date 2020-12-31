هيكل يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الميلادي الجديد

بعث وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة.



وقال وزير الدولة للإعلام -في البرقية- "إنه لمن دواعي فخري واعتزازي أن أتقدم بأصدق عبارات التهنئة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، أعادها الله على سيادتكم بالخير واليُمن والبركات".



وأضاف "نسأل المولى عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والسلام والرخاء تحت حكمكم الرشيد، وأن يحفظها وشعبها من كل مكروه، وأن يرعاكم ويوفقكم لما فيه خير مصر وشعبها العظيم، إنه نعم المولى ونعم النصير".