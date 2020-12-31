وقال وزير الدولة للإعلام -في البرقية- "إنه لمن دواعي فخري واعتزازي أن أتقدم بأصدق عبارات التهنئة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، أعادها الله على سيادتكم بالخير واليُمن والبركات".
وأضاف "نسأل المولى عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والسلام والرخاء تحت حكمكم الرشيد، وأن يحفظها وشعبها من كل مكروه، وأن يرعاكم ويوفقكم لما فيه خير مصر وشعبها العظيم، إنه نعم المولى ونعم النصير".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيكل يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الميلادي الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.