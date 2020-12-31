نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل الأزهر يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل في المقال التالي
وأشار "الضويني" إلى أن هذا القرار يأتي وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحفاظ على صحة جميع المنتمين للعملية التعليمية وعلى رأسهم أبناءنا وبناتنا الطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.
من جانبه، قرر أ.دمحمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، تعليق حضور الطلاب بالكليات مع استبداله بنظام التعليم عن بُعد بداية من ٢ يناير وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول على أن تبدأ إجازة منتصف العام من ٦ فبراير وتنتهي ١٨ فبراير ٢٠٢١، وتفويض عمداء الكليات بالقاهرة والأقاليم لوضع النُّظم الملائمة لتخفيض العمالة بالكليات بما يضمن سير العمل، وحتى صدور تعليمات أخرى، وذلك في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وحفاظًا على صحة العاملين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.