نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب "المصريين" مهنئًا السيسي بالعام الجديد: نُجدد العهد على دعم الدولة ومؤسساتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021.

وتمنى "أبو العطا"، في بيان اليوم الخميس، أن يجعل المولى عز وجل العام الجديد عام خير وبركة على الرئيس السيسي وعلى مصرنا الحبيبة، وأن يكون عام تنمية ورخاء وازدهار على الشعب المصرى العظيم، محققا فيه الرفعة والتقدم في شتى المجالات، فى ظل وحدة الشعب والمحبة الدائمة بين جميع المصريين مسلمين ومسيحيين، وأن يحفظ الله مصرنا والعالم أجمع من شر الوباء والأمراض ويعم العالم السلام والأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

وقال رئيس حزب "المصريين"، إن عام 2020 كان مليئًا بالتحديات والإنجازات ونحن على ثقة تامة بأن 2021 سيكون فيه نجاحًا أكبر وإنجازات أشمل لأن الرئيس السيسي يعمل مخلصًا لوجه الوطن، داعيًا الله عز وجل أن يوفقه في مشروعه الوطنى لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، وأن يلهمه الله السداد والتوفيق، والله ولي التوفيق.

وطالب جموع المصريين بضرورة التكاتف والوحدة والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوصول بمصرنا الغالية إلى بر السلامة ومن أجل إعلاء مصلحة مصر العليا، موضحًا أن الترابط والسمو بالاخلاق من أهم مقومات الدولة القوية لذلك يجب على الجميع إعلاء تلك القيم الروحية من أجل الوصول بالوطن إلى بر الأمان والاسقرار.