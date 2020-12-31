عاجل وزارة التعليم تقرر “تأجيل الامتحانات”.. لما بعد اجازة نصف العام ومناقشة اهم القرارات

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عمر شويل - جدة عاجل وزارة التعليم تقرر تأجيل الامتحانات لما بعد اجازه نصف العام، حيث تشهد الساحة حاليا جدلا واسعا وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل الدراسة ويرجع السبب في ذلك بشان الموجة الثانية من فيروس كورونا بعد ارتفاع حالات أعداد كثيرة من مصابي كورونا في الفترة الأخيرة وحالة من القلق تنتاب أولياء الأمور خوفا على أبناءهم من انتشار عدوي فيروس كورونا بالمدارس والجامعات نتيجة للحالات المعلن عنها من بين الطلبة فقد ناشد الكثير منهم الوزير والهيئة التعليمية لتأجيل الدراسة والسعي وراء الحلول البديلة لاستكمال الدراسة وإتمام الامتحانات للطلاب.

إعلان تأجيل الامتحانات من قبل الحكومة المصرية

حيث ينتظر الكثير من أولياء الأمور في حال من القلق والترقب لمطالبهم بشان تأجيل الدراسة في المؤتمر المنعقد بوزارة التعليم اليوم الخميس حيث يتم فيه تحديد قرارات مصرية بشان امتحانات الترم الأول والدراسة وذلك في ظل انتشار جائحة كورونا حيث تم الإعلان عن تأجيل كافت الامتحانات الدراسية والمقرر تنفيذها في الفصل الدراسي الأول بعد نصف العام ويطبق هذا علي كل مراحل التعليم ومستوياته كافة لحماية الطلاب من انتشار كورونا أثناء الامتحانات ومن المقرر أن يعلن الوزير عن وجود حلول بديله للامتحانات تخلف لمن لم يقوم بأداء امتحان الترم الأول.

اهم المناقشات والقرارت التي دارت في اجتماع الوزارة

حيث حرصت الوزارة في اجتماعها على مناقشة كافة الأمور التي تتعلق بسير العملية التعليمية واهم العواقب الناتجة عن تأجيل الامتحانات ومنها:-