عاجل وزارة التعليم تقرر “تأجيل الامتحانات”.. لما بعد اجازة نصف العام ومناقشة اهم القرارات

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عمر شويل - جدة عاجل وزارة التعليم تقرر تأجيل الامتحانات لما بعد اجازه نصف العام، حيث تشهد الساحة حاليا جدلا واسعا وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل الدراسة ويرجع السبب في ذلك بشان الموجة الثانية من فيروس كورونا بعد ارتفاع حالات أعداد كثيرة من مصابي كورونا في الفترة الأخيرة وحالة من القلق تنتاب أولياء الأمور خوفا على أبناءهم من انتشار عدوي فيروس كورونا بالمدارس والجامعات نتيجة للحالات المعلن عنها من بين الطلبة فقد ناشد الكثير منهم الوزير والهيئة التعليمية لتأجيل الدراسة والسعي وراء الحلول البديلة لاستكمال الدراسة وإتمام الامتحانات للطلاب.
إعلان تأجيل الامتحانات من قبل الحكومة المصرية
حيث ينتظر الكثير من أولياء الأمور في حال من القلق والترقب لمطالبهم بشان تأجيل الدراسة في المؤتمر المنعقد بوزارة التعليم اليوم الخميس حيث يتم فيه تحديد قرارات مصرية بشان امتحانات الترم الأول والدراسة وذلك في ظل انتشار جائحة كورونا حيث تم الإعلان عن تأجيل كافت الامتحانات الدراسية والمقرر تنفيذها في الفصل الدراسي الأول بعد نصف العام ويطبق هذا علي كل مراحل التعليم ومستوياته كافة لحماية الطلاب من انتشار كورونا أثناء الامتحانات ومن المقرر أن يعلن الوزير عن وجود حلول بديله للامتحانات تخلف لمن لم يقوم بأداء امتحان الترم الأول.
اهم المناقشات والقرارت التي دارت في اجتماع الوزارة
حيث حرصت الوزارة في اجتماعها على مناقشة كافة الأمور التي تتعلق بسير العملية التعليمية واهم العواقب الناتجة عن تأجيل الامتحانات ومنها:-
- حيث ناقشت الوزارة اهم الاستعدادات الخاصة لامتحانات صفوف النقل و اهم البدائل لتقييم الفصل الدراسي الأول حسب كل الصفوف الدراسية
- اهم الاستعدادات الخاصة بامتحانات صفوف النقل للشهاده الإعدادية.
- مناقشة نقل الصفين الأول والثاني حرصا منهم على سير العملية التعليم و التقييم الصحيح العادل.
- وجاء متوافقا مع ما جاء من مطالب أولياء الأمور لبعد الامتحانات أونلاين وهذا كحل من الحلول وأيضا يطالبون أولياء الأمور من وزير التعليم تأجيل الدراسة للصف الدراسي الثاني لحين انتهاء الموجة الثانية من ذروه كورونا.
- مناقشه وزارة التعليم أيضا خروج المواد الغير مضافه للمجموع من جدول الامتحانات ويتم تقيمها بدون امتحان.
- ومن ضمن مناقشات الوزارة مصير الطالب الذي يمرض أثناء الامتحانات والسبب إصابة فيروس كورونا.
- حيث تم في الاجتماع مناقشة وتوضيح كيفيه استكمال المحتوى التعليمي سوف نوافيكم بها لاحقا.
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