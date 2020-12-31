أعلن نادي الزمالك سلبية لاعب الفريق عبدالله جمعة وشفاءه من فيروس كورونا المستجد بعد أجراء مسحة وظهرت نتيجة العينة سلبية.
عودة جمعة للتدريباتويعود لاعب الفريق الي التدريبات الجماعية بعد شفاءه ويستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة يوم السبت والمقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف امام فريق أنبي ضمن منافسات الدوري الممتاز في الجولة الخامسة.
التجديد للاعبي الفريق
وجدد القلعة البيضاء للاعبو الفريق شيكابالا جدد عقدة علي بدون شروط لمدة موسيمين واحمد فتوح لمدة 3مواسم ويوسف اوباما لمدة 3 مواسم ولم يجدد بعد فرجاني ساسي ومصطفي محمد وينتظر كل منهم مصيرة مع القلعة البيضاء او الرحيل من جدران نادي.
وتوصلت إدارة الفريق الأبيض في الأتفاق مع حارس مرمى الفريق محمود جنش على التجديد بعدما طلب اللاعب الحصول علي 16 مليون جنيه في الموسم الواحد ليتساوى مع محمد عواد حارس مرمي الفريق، إلا ان إدارة الزمالك رفضت المبلغ الذي طلبه جنش وعرضت عليه 10 مليون جنيه في الموسم ، وهو ما كان عائقا للحصول علي توقيعه، ولكن تم تقريب وجهات النظر بين الطرفين ليتم إضافة مميزات اخري مالية علي عقد جنش الجديد.
انتصارين وتعادل
فيما يدخل إنبي المباراة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 4 نقاط جمعهم من 3 مبارايات فاز في مباراة وتعادل في أخرى وتلقى الهزيمة في الثالثة.
فاز على مصر المقاصة بهدف نظيف أحرزه كريم طارق في الدقيقة 11 من أحداث المباراة، وتلقى الهزيمة من أسوان بهدف نظيف أيضا، أحرز لاعب زهرة الجنوب هيثم الفيل في الدقيقة 56 من أحداث المباراة، والتعادل الوحيد للفريق البترولي كان أمام غزل المحلة الصاعد حديثا للدوي المصري بهدف مقابل هدف، أحرز هدف إنبي مدافع الفريق رأمي صبري في الدقيقة 43 من أحداث الشوط الأول، وسجل لزعيم الفلاحين هشام بلحة في الدقيقة 28.
عودة مصطفى للتدريباتومن المقرر إستعادة الزمالك لخدمات مهاجم الفريق مصطفي محمد بعد عودة الأخير للتدريبات عقب إنقطاعه عن التدريبات من اجل إقناع مسئولى الزمالك بالموافقة للاعب عن الرحيل وخوض تجربة الإحتراف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك يعلن سلبية لاعب الفريق وعودته إلي التدريبات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.