الزمالك يعلن سلبية لاعب الفريق وعودته إلي التدريبات

أعلن نادي الزمالك سلبية لاعب الفريق عبدالله جمعة وشفاءه من فيروس كورونا المستجد بعد أجراء مسحة وظهرت نتيجة العينة سلبية.

عودة جمعة للتدريبات

التجديد للاعبي الفريق

ويعود لاعب الفريق الي التدريبات الجماعية بعد شفاءه ويستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة يوم السبت والمقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف امام فريق أنبي ضمن منافسات الدوري الممتاز في الجولة الخامسة.

وجدد القلعة البيضاء للاعبو الفريق شيكابالا جدد عقدة علي بدون شروط لمدة موسيمين واحمد فتوح لمدة 3مواسم ويوسف اوباما لمدة 3 مواسم ولم يجدد بعد فرجاني ساسي ومصطفي محمد وينتظر كل منهم مصيرة مع القلعة البيضاء او الرحيل من جدران نادي.

وتوصلت إدارة الفريق الأبيض في الأتفاق مع حارس مرمى الفريق محمود جنش على التجديد بعدما طلب اللاعب الحصول علي 16 مليون جنيه في الموسم الواحد ليتساوى مع محمد عواد حارس مرمي الفريق، إلا ان إدارة الزمالك رفضت المبلغ الذي طلبه جنش وعرضت عليه 10 مليون جنيه في الموسم ، وهو ما كان عائقا للحصول علي توقيعه، ولكن تم تقريب وجهات النظر بين الطرفين ليتم إضافة مميزات اخري مالية علي عقد جنش الجديد.

انتصارين وتعادل