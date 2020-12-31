تصعيد ثنائي الناشئين الزمالك للفريق الأول

باتشيكو-أرشيفية
اعلن المدير الفني لكرة القدم بنادي الزمالك ، تصعيد إسلام عصام صانع ألعاب فريق ٢٠٠٠، ومحمد نديم حارس مرمي فريق ٢٠٠١، وتم ضمهم للتدريبات الجماعية للفريق التي يخوضها اليوم بالقلعة البيضاء.
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ويستعد نادي الزمالك لمواجهة إنبي يوم السبت على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الخامسة في الدوري المصري لكرة القدم.
تجديد عقود اللاعبين
وكانت اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك قد جددت لعدد من لاعبي الفريق الذي تنتهي عقودهم الموسم الحالي، حيث تم التجديد لكلا من محمود عبدالرازق شيكابالا، أحمد فتوح، وسويف أوباما.
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وكانت اللجنة الثلاثية قد قامت بدفع المستحقات المتأخرة للاعب الفريق الدولي التوني فرجاني ساسي وقد تشهد الساعات القليلة القادمة التجديد له.
يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات لعبها الفارس الأبيض هذا العام.
الزمالك يبحث عن انتصار ثالث
ويواجه إنبي في مباراة بعد الغد، بحثا عن إنتصار ثالث يرتقي به الزمالك للمركز الثاني علي أمل تعثر الأهلي منافسه التقليدي، في مباراة الغد أمام وادي دجلة علي إستاد الأهليwe السلام في السابعة والنصف ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
سلبية جمعه
وأعلن نادي الزمالك سلبية لاعب الفريق عبدالله جمعة وشفاءه من فيروس كورونا المستجد بعد أجراء مسحة وظهرت نتيجة العينة سلبية.
ويعود لاعب الفريق الي التدريبات الجماعية بعد شفاءه ويستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة يوم السبت والمقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف امام فريق أنبي ضمن منافسات الدوري الممتاز في الجولة الخامسة.
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