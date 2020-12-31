إلغاء الدراسة خيال.. وزارة التعليم تقدم للطالب الطريقة الصحيحة للتعلم عن بعد

إلغاء الدراسة، هاشتاج تصدر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك جراء إعلان رئيس الوزراء قرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021، حيث دشن العديد من أولياء الأمور والطلاب على السواء هاشتاج إلغاء الدراسة بعدما شعروا بالخوف القلق بسبب تفشي فيروس كورونا وزيادة أعداد الإصابات. مع قرار استكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد اعتبارًا من السبت ٢ يناير ٢٠٢١، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول، يستطيع الطلاب في مختلف المراحل التعلم من الوسائل التعليمية المتعددة التي تتيحها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. للطلاب من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي

لن تعقد امتحانات لهذه الصفوف، كما هو متبع بنظام التعليم الجديد 2.0، واتاحة دليل المعلم على الموقع الرسمي للوزارة حتى يسترشد به السادة أولياء الأمور الراغبين في مساعدة أبنائهم، لاستكمال الدراسة.

للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي القناة التعليمية مدرستنا ١، كوسائل تعليمية أساسية بالإضافة إلي وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ذاكر https://study.ekb.eg من بنك المعرفة المصري

لطلاب الصف الثالث الإعدادي القناة التعليمية مدرستنا ١، كوسائل تعليمية أساسية بالإضافة إلي وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ذاكر https://study.ekb.eg من بنك المعرفة المصري