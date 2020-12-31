النائب عمرو هندى: سأتقدم بأول طلب إحاطة ضد المستشفيات الخاصة "بيستغلوا أزمة كورونا"

أعلن النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، التقدم بأول طلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن ارتفاع تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا، واستغلال بعض المستشفيات لهذه الجائحة ورفع أسعار بروتوكولات العلاج بصورة مبالغ فيها مما يصعب على الكثيرين الحصول على الخدمة الطبية اللازمة، وذلك عقب حلف اليمين الدستورية.

المستشفيات الخاصة تستغل أزمة كورونا

وأوضح عمرو هندى، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع أسعار بروتوكول علاج فيروس كورونا، وكذلك غرف الرعاية المركزة على الرغم من إعلان وزارة الصحة مسبقا عن تسعيرة الحصول على الخدمة اللازمة بالمستشفيات الخاصة، ووضع حد أقصى للحصول على الخدمة، ولم تلتزم الكثير من المستشفيات بهذه التسعيرة التي راعت الوزارة فيها وضع هامش ربح مناسب وفى نفس الوقت تضمن التسعير عدم المغالاة بصورة كبيرة في الحصول على الخدمة.

أسعار العزل الصحى لمرضى كورونا

وشدد عمرو هندي عضو مجلس النواب، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المستشفيات الخاصة وإلزامها بتطبيق التسعيرة التي سبق وتم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة، على أن يكون هناك عقوبات رادعة لغير الملتزمين، وضرورة تفعيل منظومة العلاج الحر، مؤكدا أن الخروج من هذه الأزمة لن يكون سوى من خلال تضافر الجهود، والمستشفيات الخاصة تعد واحدة من مؤسسات الدولة التي يجب أن يكون لها دور وطني في ظل الأزمة الراهنة، وأن تساند الجهود التي تبذلها الحكومة للخروج من هذه الجائحة.

وتابع النائب عمرو هندي، انه على مجلس الوزارء متابعة ماتفعله المستشفيات الخاصة، واستغلال حاجة المواطنين بسبب زيادة اعداد المصابين، مشيراً الى ان المسئولية الوطنية تحتم عليهم الوقوف الى جانب الوطن فى هذه المرحلة الصعبة.

وشدد النائب عمرو هندي، على ضرورة إلزام المستشفيات بالأسعار التى حددتها الوزارة، ومن يخالف هذا القرار تطبق عليه عقوبات صارمة، ويطبق القانون دون تهاون على المخالفين، مؤكداً على ان صحة المواطنين ليست سلعة يتم إستغلالها، مشيراً الى ان المنظومات الصحية فى كل دول العالم تتكاتف فى مثل هذه الأزمات، ويتم مراعاة البعد الوطنى وعد الالتفاف للمكاسب المادية.